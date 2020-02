Mortal Kombat XI nous ravit avec un plan pour cette Saint-Valentin

C’est déjà la Saint-Valentin, et avec un peu de chance, la personne qui vous est chère a des projets pour vous. Le moment le plus attendu de la nuit arrive, il suffit d’attendre un peu plus longtemps … Vous pouvez voir la chimie dans l’air, le cœur veut voler de nos seins, et tout à coup, cette personne vous demande ce que vous aimeriez faire après le dîner, et en tant que bons sujets de culture, vous nous répondons: «J’adorerais trancher votre cerveau dans Mortal Kombat XI«, Pendant que nous sortons la cartouche de la poche.

En effet, cette touche subtile de script ne peut être accompagnée que d’une bonne nouvelle du titre NetherRealm, qui contre toute attente, célèbre également la fête des amoureux avec un nouvel événement Tower appelé «Sois à moi«, Qui a débuté hier, et sera valable jusqu’au 17. Nous laissons ici la bande annonce de l’événement:

Sois à moi … POUR TOUJOURS! La tour de la Saint-Valentin est maintenant en ligne, avec de NOUVELLES brutalités pour Kano, Jax et Kitana! # MK11 pic.twitter.com/00z4w2mL9w

«Sois à moi… POUR TOUJOURS! La Tour de la Saint Valentin est désormais disponible avec de NOUVELLES Brutalités pour Kano, Jax et Kitana! »

L’événement est disponible à partir de voie gratuite pour tout le mondeet pour y accéder, vous devez aller au mode de jeu Torres del Tiempo. Comme attraction principale, grâce à cet événement, les joueurs peuvent mettre la main sur des objets tels que l’ours en peluche de Mileena, les flèches de Kupido, les Korazones fugaces et roses et les Korazones de Sweet. En outre, les lutteurs peuvent obtenir des brutalités et apparitions pour Kano, Jax et Kitana, ainsi que des pièces modulantes pour le joueur. À cela, il faut ajouter que la huitième saison de Kombat League commencera à partir de 18. Enfin, tous les joueurs pourront participer à la saison d’Avaricia Naknadan dans le cadre d’une mise à jour gratuite jusqu’au 17 mars.

Si ce plan semble trop brun pour être apprécié par votre personne spéciale, nous vous laissons ici une suggestion à faire le jour de la Saint-Valentin.

