Mortal Shell Beta est en direct sur Epic Games Store

Mortal Shell, un jeu d’action semblable à des âmes, a été conçu pour punir les joueurs avec son combat délibéré et difficile, et si vous avez hâte de jouer au jeu complet, vous pouvez essayer une tranche avec la bêta sur Epic Games Store dès maintenant. Si vous êtes qualifié, vous pouvez passer au travers en une heure, mais Cold Symmetry et l’éditeur Playstack préviennent que cela peut prendre beaucoup plus de temps pour tout le monde.

Les gros crochets de Mortal Shell sont les obus titulaires, qui sont des corps que vous pouvez posséder pour gagner leurs pouvoirs et leur arsenal. La bêta contient deux obus appelés Harros et Tiel, vous donnant une chance de secouer le combat pour mieux servir votre situation. Nous avons également découvert deux obus lors de la prévisualisation du jeu.

La bêta est sans spoiler et vous ne pouvez accéder qu’à une petite partie de la zone Fallgrim afin de vous empêcher de vous éloigner trop loin de la piste. Les batailles délibérées et brutales devraient vous occuper de toute façon, et si vous avez du mal, vous voudrez apprendre attentivement les attaques des ennemis afin de créer votre propre stratégie. Vous pouvez également utiliser une capacité de «durcissement» à mi-combat afin de prendre une attaque non dommageable.

Mortal Shell devrait sortir sur Epic Games Store, PS4 et Xbox One plus tard cette année avec une sortie Steam à suivre en 2021. Il a été développé par une petite équipe de Cold Symmetry mais il semble être un ajout intéressant au genre.

En cours de lecture: Mortal Shell – Combat de style âmes et bataille de boss massive

