Mortal Shell, comme des âmes écrasantes, parle du multijoueur, des plates-formes et de leurs exigences sur PC

Après sa première bande-annonce, il est devenu l’une des productions moyennes les plus attendues de 2020.

Par Mario Gmez / Mis à jour le 10 avril 2020, 22:1329 commentaires

Il y a un peu plus d’une semaine, le Symétrie froide Il a partagé la première bande-annonce de Mortal Shell, une âme qui a évolué de l’ancien connu sous le nom de Dungeonhaven et est déjà parmi les plus attendues de 2020 pour de nombreux fans. Somme toute, la vérité est que pour l’instant les quelques détails officiels qu’il y a sur le jeu sont collectées sur sa chaîne Discord officielle, où nous pouvons trouver des informations sur sa date et ses plateformes de lancement, par exemple.

Assister à la section de questions et réponses De là, nous avons constaté que le jeu devrait arriver à un moment non spécifié à l’automne sur PC, PS4 et Xbox One. Sur la possibilité de s’adapter à PlayStation 5 et Xbox Series X, ses dirigeants disent: “nous n’avons rien à annoncer pour le moment. Une fois que nous aurons des nouvelles sur le sujet, nous nous assurerons de les partager”, une réponse, comme vous pouvez le voir, très ambiguë. Quant à la version ordinateur, la configuration système requise a déjà été partagée, que vous pouvez lire sous ces lignes.

Il est également expliqué que le jeu ne comporte pas d’options multijoueur: “Nous sommes concentrés sur l’expérience d’un joueur, nous sommes une petite équipe indépendante. Pour l’instant, il n’y a pas de projet de coopération ou de compétition.” Bien que rien de plus n’y soit ajouté, nous n’excluons pas de réévaluer le plan de support post-lancement si le jeu finit par se vendre mieux que prévu, par exemple.

D’autre part, il apparaît également que le contenu de ce titre ne coïncide pas avec celui de Dungeonhaven sauf indication contraire: “cela peut être considéré comme un premier regard sur les débuts de Mortal Shell”, disent les responsables. Quoi qu’il en soit, pour l’instant Mortal Shell continue d’attendre l’arrivée de son bêta fermée, qui sera également signalé sur Discord et les réseaux sociaux lorsque le moment sera venu. D’ici là, nous nous contenterons de votre dernier lot de clips vidéo.

Exigences minimales (provisoires)

Système d’exploitation: Windows 7 SP1 ou supérieur (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-4590, AMD FX 8350 ou supérieur

RAM: 8 Go

Carte graphique: Nvidia GTX 970, AMD Radeon R9 290 ou supérieure

Stockage: 40 Go

Exigences recommandées (provisoires)

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7

RAM: 16 Go

Carte graphique: Nvidia GTX 1070

Stockage: 40 Go

En savoir plus sur: Mortal Shell et Cold Symmetry.

.