Mosaic lance une bande-annonce de lancement sur Nintendo Switch

Après une première sur PC et iOS, Mosaïque enfin, il peut être apprécié sur Nintendo Switch et Xbox One. Pour le célébrer, Rawr Fury, son éditeur, a publié la bande-annonce de lancement de ce titre de coupe indépendant prometteur mais surréaliste et sombre.

Développé par Krillbite Studio, Mosaïque Il s’agit d’une aventure quelque peu étrange et profonde avec un message critique contre de nombreuses attitudes de notre société de consommation actuelle. Dans le jeu, nous incarnerons un travailleur anonyme, un de plus du groupe, qui devra effectuer des tâches répétitives et monotones au fil des jours et il se rend compte que quelque chose doit changer dans sa vie.

