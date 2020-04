Mots-clés revenus en hausse de 30% en 2019

Le géant du service et du développement de jeux vidéo, Keywords Studios, a annoncé une augmentation de ses revenus de près d’un tiers en 2019.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 326,5 millions d’euros (353,6 $) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit une augmentation de 30,2%. Les mots-clés ont enregistré un EBITDA ajusté de 49,5 millions d’euros (53,6 millions de dollars) pour la période, soit une augmentation de 13,2% d’une année sur l’autre. Le dividende de la société a baissé de 64%.

Au cours de l’exercice 2019, Keywords s’est étendu à Montréal, à Katowice en Pologne, à Mexico, aux Philippines, à Manille, à Sao Paulo et à New Delhi. Cela s’ajoute aux nouvelles opérations de développement à Brighton, Tokyo et Leamington Spa. La société rapporte également qu’elle est maintenant prise de vue de ce projet anonyme de jeux en difficulté qui est devenu son problème grâce à une acquisition.

“2019 a été une année de forte croissance, alors que nous avons continué à construire notre plate-forme pour devenir le fournisseur de services” go to “de l’industrie des jeux vidéo, ce qui nous a permis de tirer parti de la tendance accélérée au développement externe de l’industrie, “Le PDG Andrew Day (photo) a déclaré.

Certaines de nos gammes de services ont ressenti les effets en 2019 d’un calendrier de sortie de jeux légers à la fin du cycle de console existant. 2020 devrait voir une demande plus forte d’un calendrier de sortie plus complet en raison du lancement d’une nouvelle génération de consoles de jeux, en plus du développement de nouvelles plateformes de streaming, des demandes de contenu pour la réalité virtuelle et augmentée et des moteurs sous-jacents de croissance sur le marché des jeux vidéo.

“Alors que nous constatons des perturbations opérationnelles dans la fourniture de nos services en raison de la pandémie de COVID19, certaines de nos lignes de service et de nos sites étant plus affectés que d’autres, les moteurs sous-jacents de la croissance sur le marché des jeux vidéo restent intacts. Il a également été encourageant de voir nos clients se tourner vers nous pour un accompagnement en ces temps difficiles et nos équipes de répondre avec une extrême agilité pour les accompagner, tout en mettant en place rapidement nos propres plans de contingence.

“Il y aura d’autres défis à venir, mais nous sommes bien financés, avec une empreinte mondiale, une position unique dans un marché résilient et une équipe solide pour gérer l’entreprise à travers ces temps sans précédent. Nous sommes donc confiants que le Groupe est bien placé pour émerger dans une position solide afin de répondre à la demande refoulée à travers sa base de clients lorsque l’environnement d’exploitation se normalise. “