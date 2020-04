Mount and Blade 2: Bannerlord – Comment améliorer vos compétences de forge, organiser un atelier et trouver du charbon de bois

Forger et diriger un atelier réussi sont essentiels pour gagner des tonnes de denars et fabriquer les meilleures armes et armures, mais comment commencer?

En fonction de votre culture et de vos antécédents, vous pourriez déjà avoir des compétences de forge décentes, ainsi que des capacités commerciales et un charme modérés. Si capturer et vendre des prisonniers, ce n’est pas de la confiture et vous cherchez plus de revenus moralement acceptables, mettre en place un atelier est une bonne idée. Vous aurez besoin d’environ 16 000 denars pour commencer, faites attention, c’est donc un gros investissement.

Vous pouvez aussi forgeron des objets et les vendre, ou en équiper vos troupes, vous rapportant de l’argent et du pouvoir. Le charbon de bois est un autre élément clé dont vous aurez besoin pour les deux, car il est à la fois rentable et utile. Dans cet esprit, examinons comment gérer un atelier réussi, améliorer vos compétences de forge et où trouver du charbon de bois.

Mount and Blade 2: Bannerlord – Comment diriger un atelier

Comme je l’ai dit plus tôt, vous devrez payer une grande partie de l’argent à l’avance pour installer votre atelier – au moins 16 000 denars. En plus de collecter de l’argent, vous devrez débloquer les premières capacités de trading et de forge en recherchant des bandits. Chassez-les et récupérez leur équipement, vendez-le sur les marchés et souvenez-vous; plus la ville est grande, plus vous ferez de Denar. Vous pouvez également faire fondre du butin qui n’est pas rentable pour collecter de nouveaux matériaux, que vous pouvez ensuite affiner et vendre ou utiliser pour fabriquer des armes.

En accès anticipé, vous pourrez diriger un atelier Smith ou un atelier Wood, selon vos compétences et vos objets. Dans une ville qui a un atelier en bois, une brasserie, un pressoir à vin ou un forgeron, parlez au personnel et achetez un atelier. Vous devrez ensuite fournir à l’atelier des matériaux, tels que du bois dur ou du charbon de bois, que vous pourrez vous procurer dans les villes voisines comme Andurn.

Les ateliers Smith and Wood génèrent le plus de revenus dès le début car les ressources sont plus faciles à localiser, donc si vous cherchez un argent rapide, ils sont votre meilleur choix.

Mount and Blade 2: Bannerlord – Smithing

Vous voudrez une endurance élevée si vous voulez être un bon Smith, alors choisissez judicieusement votre parcours.

Lorsque vous sélectionnez une ville, choisissez l’option Smithy pour accéder à la forge. Plusieurs options vous seront proposées, telles que Éperlan, Forger ou Affiner. Vous ne pourrez pas non plus rester au Smithy pour toujours, vous devrez donc y revenir pendant plusieurs jours en jeu. À un moment donné, vous pourrez choisir un avantage qui vous permettra de forger le fer et le charbon plus efficacement, ce qui est très pratique dès le début.

Il existe neuf ressources principales dont vous aurez besoin pour les différents types de forge, que vous pouvez acheter auprès des commerçants, piller des caravanes ou rassembler des objets fondus:

charbon

Fer brut

Acier fin

Bois dur

Le fer

Minerai de fer

Acier

Acier Thamskene

Fer forgé

L’écran de fusion est relativement facile à comprendre; si aucun élément n’apparaît sur le côté droit, il n’y a rien à sentir. Selon le niveau d’arme ou d’objet que vous fondez, il est possible que vous obteniez des ressources supplémentaires, telles qu’une pièce d’arme.

Lorsque vous souhaitez fabriquer une arme, vous devrez utiliser l’écran Forge. À ce moment, vous ne pouvez forger que des épées, des dagues et des javelots. Espérons que des objets comme des arcs, des armures et des boucliers seront ajoutés plus tard. Vous verrez un indicateur de difficulté à gauche de l’écran Forge, qui indique à quel point il est difficile de fabriquer une arme et où se situe votre compétence de forgeron. Vous pouvez fabriquer des armes qui sont en dehors de votre domaine de compétence, mais elles seront probablement assez merdiques et ne valent pas grand-chose.

Différentes classes et niveaux d’armes influeront sur la difficulté de fabrication de l’arme, ainsi que sur sa taille. Avoir une tête de hache plus petite est plus facile à fabriquer qu’un moyen, mais vous ne rapporterez pas autant de denars qu’une hache de taille moyenne. Vous aurez également besoin d’une multitude de ressources pour construire tous ces objets et vous gagnerez de nouveaux composants à mesure que vos compétences augmenteront et que vous pourrez fondre plus d’objets.

Le dernier onglet est Affiner, où vous pourrez mélanger les ressources pour en créer de nouvelles. Le bois dur peut être transformé en charbon, qui peut ensuite être affiné avec du minerai de fer pour produire du fer brut. Vous pourrez choisir de nouveaux avantages à mesure que vous augmentez la compétence de forge qui vous permettra d’affiner ensemble des ingrédients pour fabriquer plus tard des produits comme l’acier fin.

