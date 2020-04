Mount and Blade 2: Bannerlord – Comment recruter des compagnons et augmenter la taille de votre groupe

À mesure que vous progressez dans l’histoire de Mount and Blade 2: Bannerlord, vous pourrez recruter des soldats, capturer des prisonniers et agrandissez votre fête côté pour devenir un redoutable ennemi.

Que vous souhaitiez construire une armée pressentie ou embaucher des un compagnon pour faire votre sale boulot, il y a plusieurs façons de recruter des gens dans votre groupe. Le fait d’avoir quelques personnes qualifiées dans le mélange peut inverser la tendance dans de nombreuses situations, et vous devez vous méfier du fait que le fait d’avoir une équipe nombreuse mais peu qualifiée pourrait être votre perte.

Vous pourrez trouver des compagnons en itinérance sur la carte et dans les villes, mais vous devrez peut-être leur rendre service avant qu’ils ne rejoignent vos rangs. Au fur et à mesure que l’histoire se poursuit, vous pourrez étendre la taille de votre groupe pour accueillir encore plus de followers, mais il serait prudent de créer un personnage avec un leadership et un charme élevés si vous le souhaitez.

Si vous débutez avec Mount and Blade 2: Bannerlord, consultez nos guides sur la culture que vous devez choisir, comment capturer des prisonniers et comment augmenter vos compétences en forge.

Mount and Blade 2: Bannerlord – Comment recruter des compagnons et augmenter la taille du groupe

Les compagnons ont un nom, des antécédents et des compétences spécifiques dans Mount et Blade 2: Bannerlord, ils sont donc un ajout utile à votre groupe. Tous les avantages ou bonus dont ils disposent seront appliqués à vous et à vos troupes, ce qui est pratique, vous permettant d’accéder au dialogue ou de réaliser des choses qui n’auraient pas été possibles autrement en fonction de vos compétences. Mount and Blade 2: Bannerlord est toujours en accès anticipé, donc il n’y a pas encore beaucoup de compagnons à choisir, mais ne vous laissez pas dissuader.

Lorsque vous décidez de recruter un compagnon, vous devez tenir compte de quelques éléments. Bien que leurs compétences s’appliquent désormais à vous, elles sont coûteuses à embaucher et sont sujettes à la mort si elles meurent, contrairement à vous. Cependant, vous pouvez les envoyer en quêtes individuelles en votre nom, les équiper de meilleures armures et armes et si votre groupe est assez grand, ils peuvent diriger leur propre petit groupe.

Ils occupent également une place dans votre clan, donc si vous souhaitez recruter plus de fantassins ou de compagnons, vous devrez augmenter la taille de votre groupe.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Mount and Blade 2: Bannerlord – Comment augmenter la taille du groupe

Bien que vous soyez en accès anticipé, vous pourrez augmenter la taille de votre groupe à près de 200 personnes, ce qui est assez incroyable. Cependant, vous devez augmenter plusieurs compétences pour ce faire, alors assurez-vous de créer un personnage avec les bons avantages. Avoir un high Direction et Intendant serait prudent, ce que vous pouvez augmenter en dirigeant une armée, en maintenant un moral élevé et en gardant vos soldats bien nourris. Investir dans le Intendant L’arbre de compétences dans Steward est la clé ici, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de nourriture et vous la traverserez en un rien de temps.

Vous devrez également augmenter votre niveau de clan et si vous avez la chance d’avoir votre propre royaume, vous devrez gagner en influence pour l’étendre encore plus. Pour augmenter votre niveau de clan, vous devrez améliorer votre renommée, ce que vous pouvez faire en terminant des quêtes, en gagnant des batailles et en étant un bon gars à tous les niveaux à travers le pays.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}