Mount et Blade 2 Bannerlord rassemble toute la Ring Company grâce à un mod

Les visages les plus connus du Seigneur des Anneaux sont déjà dans le jeu de mode Steam.

Le fabuleux Mount & Blade II: Bannerlord a été présenté pour la première fois sur Steam il y a quelques semaines, mais étant donné les attentes énormes qui tourbillonnaient autour de lui, il n’est pas étonnant que lecommunauté modderVous faites déjà votre truc avec toutes sortes d’améliorations imaginatives. Certains sont aussi typiques que l’amélioration du visage pour les PNJ, d’autres aussi incroyables qu’un outil pour commander nos troupes par la voix pendant le combat. Et naturellement, nous avons également des mods comme l’utilisateur de Reddit Okoii, qui implémente leRing Company en jeu.

Gandalf, Frodo, Sam, Merry et Pippin; Aragorn, Legolas, Gimli et Boromir; les visages les plus reconnaissables deLe Seigneur des Anneaux, Ils font maintenant partie de leur équipe d’expédition avec un mod créé par lui-même, qui peut être vu dans une vidéo postée sur r / mountandblade et avec lequel nous accompagnons l’actualité. Il est clair que Frodon n’a pas l’initiative (ni la voix) d’un général, mais il suffit de guider ses troupes au combat. Un petit examen de la structure faciale de chaque personnage ne ferait pas de mal non plus, mais comme idée, c’est quelque chose qui fonctionne incontestablement.

Malheureusement, l’utilisateur n’a pas fourni de lien de téléchargement pour pouvoir ajouter ces personnages à nos jeux, mais il indique qu’il a utilisé le mod Création de personnage détaillée pour ajuster des paramètres tels que la taille, le poids ou l’âge. Cet outil peut être téléchargé à partir de Nexus Mods, mais nous vous recommandons de lire attentivement les instructions afin de ne pas causer de problèmes avec les performances du jeu.

Pendant ce temps, Taleworlds continue de travailler sur les mises à jour et mises à niveau officielles. Le dernier point fort est l’arrivée des branches alpha et bêta pour le client du jeu sur Steam, dont l’une est maintenant disponible.

Devinez quel groupe de camarades j’ai fait à Bannerlord. de r / mountandblade

