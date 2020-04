Mountain Dew Frost Bite est bien, mais cette œuvre de requin est géniale

Le monde est en désordre en ce moment, mais nous avons une nouvelle saveur de Mountain Dew à apprécier. Et il vient avec un requin de glace frais sur la bouteille. Si seulement la saveur de cette nouvelle rosée bleue était aussi bonne que cette grande œuvre blanche glacée.

J’ai vu pour la première fois cette nouvelle saveur de Dew via quelques articles sur le subreddit Mountain Dew. Une personne avait divulgué l’étiquette avant la sortie de la nouvelle boisson. (Oui, je suis les fuites et les rumeurs de Mountain Dew. Je prends ce travail au sérieux.) Sans connaître la saveur, j’étais simplement excité par l’œuvre d’art. Je veux dire, allez. Regardez ce requin!

Un grand grand blanc qui éclate à travers la glace est une œuvre d’art vraiment cool. Je veux que ça explose et soit encadré, sans le logo bien sûr. Le liquide bleu à l’intérieur ajoute à l’aspect cool de Frost Bite. J’ai passé du temps avec des amis via Google Hangouts et leur ai donné un aperçu de cette nouvelle saveur Dew. Quelqu’un a pensé que ça ressemblait à Windex. Il ressemble à un nettoyant pour vitres, mais le bleu est une excellente couleur, peu importe.

Jusqu’ici dans la revue et je n’ai pas mentionné la saveur de cette nouvelle boisson. Pourquoi? C’est terrible? Non pas du tout. Ce n’est tout simplement pas incroyablement bon ou incroyablement horrible. Il est décrit par les gens de Pepsi comme une explosion de «melon frais». Ce qui n’est pas la première façon de décrire cette saveur. Cela m’a rappelé le Slurpee framboise bleue à 7-11 ou des boissons bleues surgelées similaires dans d’autres stations-service. Peut-être un peu moins sucré, ce qui est bien. En fait, c’est quelque chose que j’ai vraiment apprécié dans cette nouvelle saveur: à quel point elle est douce par rapport à certains des sodas les plus étranges qui existent. C’est juste un soda bleu frais, doux et rafraîchissant. Rien de trop sauvage. Eh bien, au-delà de ce requin rad sur le front.

Cette nouvelle saveur Frost Bite ne se trouve que chez Walmart. Heureusement, j’ai un Walmart local à un pâté de maisons et je me suis donc rendu là-bas pendant l’une de nos courses d’épicerie aux deux semaines. Mais en raison de la pandémie, je me suis assuré d’être en sécurité tout en me procurant de la rosée pour cet examen.

Veuillez également ne pas débattre des masques dans les commentaires. Ils aident probablement à ralentir la propagation et s’ils ne le font pas. Mieux vaut prévenir que guérir.

Revenons à la rosée, je pense que c’est une toute nouvelle saveur. Ce n’est pas aussi bon que Baja Blast, ma variante préférée de Mountain Dew, mais il est suffisamment proche pour que si j’ai besoin de prendre une bouteille de Dew et que je sois dans un Walmart, je vais en saisir plus.

Soyons tous simplement heureux que ce soda soit sorti après tous les films terribles et ennuyeux de Sharknado, sinon ce soda aurait probablement été un lien de merde en quelque sorte et cela aurait ruiné le tout. Au lieu de cela, nous avons juste un requin de glace cool et j’en suis heureux.

Enfin, quelque chose de bien pour sourire.

