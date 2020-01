Mountain Dew Zero Sugar n’est pas génial (mais c’est mieux que la rosée diététique)

Je dois admettre que j’étais enthousiasmé par Moutain Dew Zero Sugar, que je qualifierai pour le reste de cet article de Zero. J’étais excité parce que je ne bois plus vraiment de soda, en dehors des critiques, principalement parce que j’ai essayé de réduire ma consommation de sucre ces dernières années. Donc, une nouvelle version de Dew avec zéro sucre sonnait très bien. Mais après l’avoir essayé, je ne me précipite pas pour acheter un tas de canettes.

Commençons par les points positifs! Zero a zéro sucre et a meilleur goût que Mountain Dew Diet. En fait, j’ai fait un test de goût à l’aveugle des trois versions de Mountain Dew et au début, j’ai choisi Diet plutôt que Zero. Mais ensuite j’ai bu un peu plus de chacun et cet arrière-goût familier de Diet Dew a commencé à se former dans ma bouche et je me suis rapidement souvenu pourquoi je détestais toujours cette version de Dew. Zéro, en revanche, n’était pas aussi mauvais. Il avait toujours un arrière-goût un peu étrange, mais il était moins dégueu et au lieu de cela, plus doux.

Mais cela pourrait être le plus gros problème de Zero par rapport à Dew et Diet Dew: comme c’est sacrément sucré. Quand je prenais des notes pendant le test de dégustation à l’aveugle, j’ai remarqué que c’était «sucré maladivement». Et c’est vraiment le cas. Ma copine a essayé et ne pouvait que boire une gorgée avant de poser rapidement la tasse et de s’exclamer “C’est horrible!” Je ne pense pas nécessairement que c’est horrible, mais ce n’est pas génial!

Quelque chose d’autre à noter à propos de Zero est qu’il est plus caféiné que Diet Dew et ne contient aucun jus d’orange concentré. (Ce qui a toujours fait partie du profil de saveur étrange de Diet Dew.) Maintenant, je ne sais pas si c’est toute la caféine supplémentaire ou les produits chimiques qu’ils utilisent pour adoucir artificiellement Zero, mais le soda est vraiment trouble par rapport à l’autre Mountain Dews.

Je ne pense pas que ce soit une chose terrible ou que cela signifie que c’est mauvais pour vous. (Eh bien, tout soda est mauvais pour vous, mais je ne pense pas que ça va être pire.) C’est juste quelque chose que j’ai remarqué après avoir versé les boissons dans des verres clairs après mon test de dégustation à l’aveugle.

Aussi, pour ceux qui sont curieux, j’ai mélangé les trois dans une grande tasse et je l’ai bu. C’était mauvais. Il avait un goût encore plus sucré que Zero ou Dew standard, mais il avait l’arrière-goût de Zero et de Diet et avait également un goût de soda plat? Je ne recommande pas de les mélanger tous ensemble. Une autre raison pour laquelle je ne suggère pas ce combo est due à la réaction que vous pourriez obtenir lorsque vous achetez les sodas. J’ai acheté les trois Mountain Dews dans une station-service à proximité et le jeune homme au registre, après m’avoir vu tomber trois bouteilles sur le comptoir, a fait la remarque suivante: “Je suppose que vous aimez vraiment Mountain Dew, hein!?” J’ai juste marmonné et rapidement sorti du magasin.

Je pense que Zero finira par être une boisson assez populaire pour les gens qui veulent toujours FAIRE LA DEW, mais peut-être ne veulent-ils pas ingérer une tonne de sucre à chaque fois qu’ils font la rosée. Personnellement, pour moi, j’ai de meilleures options de boissons sans sucre. Mais si jamais je veux une belle Mountain Dew froide, je pourrais prendre un Zero. Et au moins, je n’ai plus jamais besoin de boire une rosée de régime.

