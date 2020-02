Moving Out lance le 28 avril pour Switch

Team17 a annoncé la date de sortie de Moving Out, un jeu de société où vous travaillez avec vos amis pour déplacer vos meubles.

Le jeu devrait être lancé numériquement le 28 avril 2020 sur Nintendo Switch.

Tous les détails ci-dessous:

Team17 est ravi d’annoncer que le tout nouveau jeu Moving Out de SMG Studio et DevM Games sortira le 28 avril sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ™ et PC. Moving Out voit les joueurs déplacer des meubles dans des endroits de plus en plus bizarres dans un simulateur de déménagement de meubles au rythme rapide qui donne un nouveau sens à la «coopérative de canapé».

Prenez un ami (ou jusqu’à trois) et lancez-vous dans des déménagements multijoueurs amusants dans Moving Out – une fois que nous avons pêché le matelas hors de la piscine, bien sûr. La ville de Packmore attend et ses habitants doivent déménager dès que possible. Heureusement pour eux, les sympathiques techniciens en aménagement et relocalisation de meubles (F.A.R.T) de la nouvelle entreprise de déménagement «Smooth Moves» sont désireux d’aider et de participer au travail éreintant.

Avec une large gamme d’options de personnalisation de personnages inclusives allant des hijabs aux lunettes et aux fauteuils roulants, les joueurs sont en mesure de vivre pleinement leurs rêves de déménagement de meubles dans un style qui les représente parfaitement. Pour les joueurs qui souhaitent juste un coup de main supplémentaire, il existe des options pour que tout le monde puisse profiter du jeu de manière égale. Une grande variété de fonctionnalités d’accessibilité sont ouvertes à l’utilisation, y compris, mais sans s’y limiter; allongement des délais, texte adapté à la dyslexie, reliure du clavier sur PC, possibilité de sauter des niveaux et une échelle mobile pour la taille de l’interface utilisateur.

traits

Coopérative de canapé. Les joueurs peuvent affronter Moving Out en solo ou demander l’aide de jusqu’à trois amis pour trouver le moyen le plus rapide de placer un réfrigérateur au fond d’un immeuble de cinq étages sans le casser.

Emplacement, emplacement, emplacement. Aucun mouvement n’est trop grand, trop petit ou trop bizarre. Travaillez dans des banlieues endormies, des fermes endiablées, des maisons hantées et dirigez-vous même dans l’espace pour satisfaire les clients!

La physique. Besoin de descendre un gros meuble en quelques étapes? La gravité est la meilleure amie d’un F.A.R.T. Porte en verre sur le chemin? Smash à travers elle. Jeter des objets par-dessus des rampes sera toujours plus rapide que de les transporter le long du chemin.

Personnalisation des personnages. Choisissez parmi une liste de déménageurs, des humains aux animaux anthropomorphes et des appareils qui peuvent être adaptés en fonction du travail à accomplir.

Mode d’assistance. Des délais plus longs, des niveaux désactivables et l’élimination des dangers ne sont que quelques-unes des options disponibles en mode d’assistance.

Options d’accessibilité. Un texte adapté à la dyslexie, une interface utilisateur évolutive et des commandes de clavier réaffectables rendent l’expérience Moving Out aussi inclusive que possible.

