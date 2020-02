Moving Out, le prochain jeu coopératif Couch de l’équipe 17, déménage pour changer en avril

En ce qui concerne les jeux en coopération sur canapé, Switch est votre console et nous avons hâte de mettre la main sur le prochain jeu en coopération de Team 17 depuis qu’il a été révélé qu’il arriverait sur Switch au milieu de l’année dernière. . Il a maintenant été confirmé que nous ferons entrer l’entreprise de déménagement et Déménager le 28 avril.

Une collaboration entre le développeur australien SMG (Death Squared) et le studio suédois DevM Games (Chariot élévateur extrême 2), L’équipe 17 est en charge de la publication et si la bande-annonce chaotique est quelque chose, il s’annonce comme un digne compagnon avec le merveilleux Trop cuit 2. Vous êtes mis sous le contrôle d’un technicien en aménagement et en relocalisation de meubles (hehe) et c’est à vous de travailler ensemble pour que les biens précieux de vos clients arrivent à destination en une seule pièce.

De l’action coopérative folle à l’humour ironique, il ressemble certainement à la partie d’un concurrent coopératif de canapé chaotique. Voici une liste des fonctionnalités de la présentation officielle des relations publiques:

traits

Coopérative de canapé. Les joueurs peuvent affronter Moving Out en solo ou demander l’aide de jusqu’à trois amis pour trouver le moyen le plus rapide de placer un réfrigérateur au fond d’un immeuble de cinq étages sans le casser.

Emplacement, emplacement, emplacement. Aucun mouvement n’est trop grand, trop petit ou trop bizarre. Travaillez dans des banlieues endormies, des fermes endiablées, des maisons hantées et dirigez-vous même dans l’espace pour satisfaire les clients!

La physique. Besoin de descendre un gros meuble en quelques étapes? La gravité est la meilleure amie d’un F.A.R.T. Porte en verre sur le chemin? Smash à travers elle. Jeter des objets par-dessus des rampes sera toujours plus rapide que de les transporter le long du chemin.

Personnalisation des personnages. Choisissez parmi une liste de déménageurs, des humains aux animaux anthropomorphes et des appareils qui peuvent être adaptés en fonction du travail à accomplir.

Mode d’assistance. Des délais plus longs, des niveaux désactivables et l’élimination des dangers ne sont que quelques-unes des options disponibles en mode d’assistance.

Options d’accessibilité. Un texte adapté à la dyslexie, une interface utilisateur évolutive et des commandes de clavier réaffectables rendent l’expérience Moving Out aussi inclusive que possible.

Nous avons beaucoup apprécié notre séjour avec Moving Out à PAX l’année dernière et nous nous sommes beaucoup amusés avec Death Squared, nous avons donc hâte de passer des canapés à travers les fenêtres et de transporter à nouveau les lits sur les autoroutes très fréquentées lors du lancement. Il n’y a pas de mot sur les prix ou sur la disponibilité d’une version physique, mais nous garderons un œil sur plus de détails.

Fini Overcooked et à la recherche de votre prochaine solution coopérative? Reckon Moving Out aura ce qu’il faut pour détruire de vraies amitiés? Faites-le nous savoir ci-dessous.

