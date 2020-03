Movistar, Vodafone et Orange recommandent de jouer en ligne la nuit pour éviter de saturer le réseau

Les opérateurs espagnols cherchent à maintenir la qualité du service les jours où le télétravail est imposé.

Depuis quelques jours maintenant, et surtout depuis samedi dernier après un arrêté royal d’urgence pour stopper la propagation rapide du nouveau coronavirus (ou Covid-19),L’EspagneIl vit deux semaines de confinement pratiquement général à la maison, ce qui a permis à de nombreuses entreprises et centres universitairestélétravail et télé-étudepour continuer votre activité. Pour éviter tout problème de qualité de service, désormais les grands opérateurs du pays,Movistar, Orange, Vodafone, Grupo Masmovil et Grupo Euskaltel– ont fait un appel général àque la société n’utilise pas massivement le réseaupourthèmes de loisirs de jour.

Pour garantir la qualité du service, nous demandons une utilisation intelligente et responsable du réseau et de ses ressources.]”Les réseaux de télécommunications, fixes et mobiles, vivent dans les derniers joursune explosion du traficdu fait de l’expansion du Covid-19 et des mesures et recommandations qui en découlent “, expliquent les entreprises dans un communiqué commun donnant des données illustrant cette forte augmentation.” Les opérateurs disposent d’équipes critiques veillant sur le fonctionnement du réseau 24h / 24. et 7 jours par semaine, et ils prennentdes mesures pour renforcer leurs réseaux“, ils assurent en détaillant de telles actions mais en affirmant en même temps que, pour garantir la qualité du service et l’excellente connectivité nécessaire, toutes ces améliorations doivent s’accompagner, surtout maintenant, d’une utilisation intelligente et responsable du réseau et des ressources qui nous fournit.

Voici toutes les recommandations des entreprises, notamment de ne pas jouer à des jeux vidéo en ligne pendant les heures normales de bureau:

Téléchargez uniquement les documents ou fichiers dont vous avez vraiment besoin et s’ils peuvent attendre, faites-le la nuit ou aux heures creuses avec moins de trafic (entre deux et quatre heures de l’après-midi et entre huit heures de l’après-midi et huit heures le matin).

Dans la mesure du possible, n’envoyez pas de fichiers lourds -vidéos, ppts-. Envoyez des liens ou des itinéraires vers leur emplacement de stockage. Et, s’il est indispensable de les envoyer, achetez-les avant ou donnez-leur un format moins lourd (du ppt au pdf par exemple).

Utilisez des outils de collaboration comme Teams ou Slack, et si vous le pouvez, ne le faites pas toujours avec la vidéo.

Évitez les e-mails de masse.

Utilisez le téléphone fixe au lieu du téléphone portable pour passer des appels lorsque cela est possible.

Et surtout, optimisez le trafic pour ce dont vous avez vraiment besoin: courrier, télétravail, conférences, applications scolaires et éducatives, accès à l’information et aux outils de loisirs, jeux vidéo, streaming, streaming vidéo, réservez-les pour heures de moins de trafic.

