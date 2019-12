Moyeu de guide Resident Evil 2 Remake

Vous cherchez à survivre à l'un des meilleurs jeux de 2019? Alors consultez notre Guide de remake de Resident Evil 2? Nous avons un tas de conseils pratiques et de procédures pas à pas pour faire de Raccoon City un jeu d'enfant.

Il est temps de revoir Raccoon City dans le nouveau Resident Evil 2 Remake – mais quand il pleut à Raccoon City, il pleut – alors assurez-vous d'apporter un parapluie pour le traverser vivant.

Resident Evil 2 est l'un des jeux d'horreur de survie les plus populaires de tous les temps et les fans attendent avec impatience ce remake depuis un certain temps. Les garçons de VG247 ont exploré chaque scénario et découvert tous les secrets pour vous aider à atteindre ce rang S insaisissable dans votre jeu.

Avant de commencer, voici la critique de Kirk sur Resident Evil 2 Remake et six conseils sans spoiler pour vous aider à démarrer.

Nous avons essayé de rendre ce guide aussi approfondi que possible, mais aucune planification ne peut vous éviter de presque vous chier à la peur du saut, désolé.

C'est ta seule et unique avertissement de spoiler.

Resident Evil 2 Remake: comment déverrouiller des coffres-forts, des casiers, des portes et la serre

Il y a beaucoup de portes, coffres-forts et armoires différents à déverrouiller dans Resident Evil 2 Remake, alors voici comment les entrer tous.

Resident Evil 2 Remake: S Rank Leon A Playthrough

Atteindre un rang S n'est pas une mince affaire dans Resident Evil 2 Remake. Nous avons commencé avec Leon et avons divisé notre jeu Leon A en six parties pour vous aider à le traverser. Faites attention aux spoilers pour chaque pièce.

Resident Evil 2 Remake: Claire B playthrough

Après avoir terminé le jeu une fois que vous déverrouillerez le mode 2nd Run, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous jouez avec l'autre personnage.

Resident Evil 2 Remake Ending Unlock Guide

Méfiez-vous des spoilers!

Pour obtenir le remake True Ending for Resident Evil 2, vous devrez le rejouer avec un deuxième personnage. Vous pourrez également déverrouiller la campagne supplémentaire 4e Survivor Hunk et les campagnes Tofu, ce qui est exactement ce qu'il semble.

Voici une vidéo sur la façon d'accélérer le 4e mode Survivor Hunk:

Resident Evil 2 Remake Puzzle Guides

Ce ne serait pas un jeu Resident Evil sans un bon puzzle, alors voici comment résoudre le puzzle Art Room Statue avec le Livre rouge et réclamer Leon's Magnum et Claire's MQ11 SMG.

Voici notre guide des puzzles de médaillons pour les parties A et B.

Le poste de police de Raccoon City regorge de vieux rouleaux de film, alors voici où trouver le rôle de la cachette et la cachette du chasseur de trésors.

Resident Evil 2 Remake Recettes d'herbes

Vous devrez combiner différentes herbes pour faire une recette de guérison puissante, alors voici notre liste des meilleures recettes d'herbes dans Resident Evil 2 Remake, ainsi que quelques extras pour aider à faire face aux toxines et au poison.

Quêtes secondaires de Resident Evil 2 Remake

Voici où trouver toutes les statues de M. Raccoon dans Resident Evil 2 Remake.