MRL passe au numérique pour lutter contre COVID-19

Les joueurs de MRL ont mis leurs compétences à l’épreuve dans Rugby20 pour collecter des fonds pour le fonds de secours COVID-19 de Feeding America.

Bien que la Ligue majeure de rugby des États-Unis (MRL) ait dû freiner la saison 2020 tôt en raison de la propagation du coronavirus – la Ligue n’a pas encore mis un terme à l’action.

Plutôt que de se reposer sur leurs lauriers, la MLR a décidé de devenir la première ligue sportive professionnelle à accueillir une ligue virtuelle. Les joueurs professionnels du MLR s’affrontent dans le MLR 2020: virtuel et collectent des fonds pour nourrir le COVID-19 Response Fund de Feeding America pendant qu’ils y sont. La MRL 2020: les flux virtuels ont un lanceur de cris et un analyste. Ainsi que de nombreux prix intéressants à offrir aux fans qui se connectent et font un don à une bonne cause.

C’est un moment intéressant pour être un athlète professionnel ou une organisation sportive. Avec autant d’événements forcés de reporter, voire d’annuler, il y a beaucoup d’incertitude; pour les joueurs et les fans.

Bien que MRL 2020: Virtual ne soit pas tout à fait une compétition d’esports, l’événement est une initiative innovante. Et cela montre qu’il y a beaucoup de chevauchement entre les fans de sports traditionnels et leurs homologues numériques. La décision de MRL de combler le vide avec un événement en ligne montre à quel point les événements virtuels peuvent être précieux pour nous garder en contact les uns avec les autres, et les choses que nous aimons, pendant les moments difficiles.

Quand est le coup d’envoi?

Des joueurs professionnels comme Malcolm May, Connor Wallace Sims et Alex Tucci représentent leurs équipes et s’affrontent dans un match de Rugby à chaud, revisitant certains de leurs rivaux sur le terrain pour essayer de les éliminer – numériquement.

Jusqu’à présent, cinq tours ont été joués. MLR a diffusé chaque phase de la compétition en direct sur sa chaîne Twitch. Et les séries éliminatoires commencent enfin.

Voir ce post sur Instagram

Plus de 7 000 fans à l’écoute d’un Super samedi de Virtual 🙌🏼⁣ ⁣ Prochain rendez-vous pour les playoffs! Qui va tout gagner? 🏆⁣ ⁣ #ToPlayAnotherDay

Un post partagé par la Major League Rugby (@usmlr) le 4 avril 2020 à 18h13 PDT

Vous pouvez voir les séries éliminatoires à partir de 17 h 00 aujourd’hui.

La publication MRL passe au numérique pour aider à lutter contre COVID-19 est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.