MUA 3 recevra une mise à jour complète du costume cette semaine

À l’approche du 26 mars et de la sortie du dernier DLC Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Games a dévoilé une énorme série de costumes spéciaux qui seront disponibles le 25 mars prochain avec une nouvelle mise à jour. Ces vêtements peuvent être récupérés par tous les joueurs, même ceux sans le Pass Expansion.

En plus des Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Elektra et Deadpool mentionnés précédemment, les joueurs pourront obtenir des costumes spéciaux auprès de Star-Lord, Rocket & Groot, Drax, Gamora, Thanos, Hawkeye, Black Widow, Falcon, Wasp et Crystal.

Revivez les événements emblématiques qui ont uni l’équipe spatiale que nous connaissons en tant que Gardiens de la Galaxie dans ces costumes gratuits débarquant dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom le 26/03! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/2b0g4zpPeq

Que ce soit dans le ciel ou sous un couvert profond, ces super-héros et leurs nouveaux costumes nous envahiront dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom en seulement six jours! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/eGQslGOh1q

Mais ce n’est pas tout, car tous ceux qui ont accès à l’Expansion Pass recevront également de nouveaux vêtements pour Iceman, Cable, Jean Gray et Gambit, personnages du deuxième DLC du jeu. Pour le moment, on ne sait pas si après l’arrivée de Shadows of Doom, nous verrons plus de contenu gratuit ou payant.

Des futurs lointains et des passés emblématiques entrent en collision avec ces nouveaux costumes qui arrivent dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom en seulement quatre jours! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/At6mfxUtSO

