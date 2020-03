Mulan retardé indéfiniment par un coronavirus

Disney vient d’annoncer que le remake live-action de Mulan a été indéfiniment reporté de sa date de sortie initiale, le 27 mars. Il s’agit du film le plus récent à être retardé en raison de COVID-19. L’étude a eu lieu en première Hollywood pour Mulan il y a une semaine, alors qu’il était encore prévu de respecter la date de sortie précédemment convenue. Mais avec de plus en plus d’études retardant ses prochains projets, Disney a décidé de faire de même. La nouvelle vient juste après que la société annoncera également que Parc Disneyland et Disney California Adventure Ils fermeront leurs portes pour ce mois.

Les nouveaux mutants, le film d’horreur de super-héros de Renard, dont la sortie était prévue le 3 avril, et Bois, un film de science-fiction de Guillermo del Toro, dont la sortie était prévue le 17 avril, ont été supprimés du calendrier de sortie de Disney. Pour l’instant, la bande Veuve noire Sa sortie est prévue pour le 1er mai, mais cela pourrait changer.

Autres films retardés en raison de COVID-19 inclure Rapide 9, qui fera ses débuts près d’un an plus tard que prévu, en avril 2021, et Pas le temps de mourir, qui fera ses débuts en novembre 2020.

Via: Variété

.