Murasame no Sword Breaker se rendra au Japon le 23 janvier

Publié le 16 janvier 2020 par Elias dans Switch

Regista a annoncé aujourd’hui la sortie de “Murasame no Sword Breaker” pour Switch au Japon. Le match suit Yuto Kawashima, qui a perdu sa sœur Yurihime en raison d’une terrible catastrophe. Yuto rencontre de nombreuses filles puissantes pour le rejoindre dans sa quête, l’une d’entre elles étant une fille avec la seule épée magique “Sword Breaker” qui peut tuer le terrible ennemi: le Sword Demon Dragon Excalibur. Suivez Yuto dans son voyage et ramenez la paix au peuple de Highland Empire.

Vous pouvez jeter un œil à certaines des fonctionnalités du jeu ainsi qu’à quelques captures d’écran après la pause:

De nombreuses filles puissantes qui peuvent vous rejoindre dans votre quête, vous permettant d’adapter votre fête à votre guise.

Les améliorations de personnage peuvent être effectuées entre les nombreuses histoires principales et les quêtes secondaires, ce qui donne au joueur un peu de croissance dans le personnage.

«Cheat Mode» permettant aux joueurs de conférer à leur groupe l’état le plus puissant de LVMAX afin que l’on puisse terminer l’histoire sans avoir à se soucier du gameplay.

Scénario EX «Seiji Warrior» ajouté après avoir effacé l’histoire principale.

Ajout de nouveaux personnages «Silver Sword Princess @ Brun Hilde» et «Knights of the Holy Knights-Glen».

Le coût de téléchargement commence à partir d’aujourd’hui à un prix de vente de lancement de ¥ 987 (prix régulier ¥ 1,496.)

