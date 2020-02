Murder by Numbers bénéficie d’une remise temporaire sur Nintendo Switch

Il y a quelques mois, il a été annoncé Meurtre en chiffres, un jeu de puzzles combinés avec suivre un intrigue mystère liées à l’enquête policière, le tout dans le style de la dernière décennie des années 90, et voyez où sa date de lancement dans l’eShop de la console Joy-Con approche dangereusement – du jeudi 5 mars au pour être plus précis, en un peu moins de deux semaines -, c’est pourquoi il y a une option pour un 10% de remise temporaire pour ceux qui décident de l’acquérir déjà en pré-achat, ou même après son lancement jusqu’au 11 mars. Grâce à cette remise, le prix du jeu passerait temporairement de 12,49 € à 11,24 €, ce qui sans être un desmelene absolu au moins quelque chose compte si nous collectons plusieurs achats de jeux d’affilée.

En ce qui concerne le jeu lui-même, l’histoire nous amène à incarner Honor Mizrahi, une simple actrice dans une émission de télévision sur les détectives, qui devient soudainement et soudainement le protagoniste d’une histoire mystère avec meurtre inclus. Joignez-vous au robot de reconnaissance SCOUT pour enquêter sur une grande variété de cas et obtenir des indices, résoudre des nonogrammes et collecter des tests pixel par pixel. Utilisez les preuves que vous collectez pour interroger des personnages curieux et bizarres dans les studios de télévision, récompenser les galas et bien plus encore, tout en essayant de découvrir une conspiration dans laquelle les tromperies sont mélangées … et le meurtre, bien sûr!

Résolvez des énigmes pour obtenir des indices. Utilisez les tests pour interroger des personnages curieux et bizarres, et découvrez une terrible conspiration dans l’Hollywood des années 90. Personnages conçus par Hato Moa (Hatoful Boyfriend). Musique composée par Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace) Avocat, Viewtiful Joe, Ghost Trick: Phantom Detective)

