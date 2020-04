Mushroom Heroes a déjà une date de sortie sur Nintendo Switch, des puzzles en trio!

Il y a eu un temps dans le passé, autour des années 90, lorsqu’un développeur alors peu connu du nom de Blizzard Entertainment créait déjà des jeux vidéo – cette époque avant que la saga Diablo ne la rende extrêmement populaire – et parmi ses œuvres de Ensuite, il y a The Lost Vikings, un jeu d’avance latérale consistant à alterner entre trois personnages avec des capacités différentes pour surmonter les différents obstacles qui sont apparus jusqu’à atteindre l’objectif correspondant à chaque niveau. Eh bien, suivant la tradition des jeux indépendants pour revivre les différentes expériences jouables du passé en les adaptant aux médias modernes, le développeur Dolores Entertainment et Redro Games ont uni leurs forces et le résultat est Héros aux champignons, une petite touche aux mécaniques susmentionnées mettant en vedette les co-stars dans les aventures du plombier star de Nintendo.

Il y a longtemps, il y avait un pays de champignons, qui vivait dans la tranquillité: c’était la Bodurie. Bodurie a été dirigée par le roi Bodur pendant 1000 ans. Le roi Bodur avait un démoniste allié, nommé Gaddar. Gaddar était également le seul champignon toxique sur terre. Un beau jour, Gaddar a voulu transformer certains des champignons de la ville en poisons, tout comme lui. Croyant que les non-toxiques sont faibles, le but de Gaddar était d’empoisonner le peuple et de devenir le roi. Le roi Bodur ne l’a pas laissé s’échapper et il a exilé Gaddar. Cependant, Gaddar avait l’antidote pour dissiper le poison. Avant qu’il ne soit trop tard, King a assigné 3 de ses meilleurs guerriers pour attraper Gaddar et rendre la potion. Comme ceci: Yuppi, Jumpi et Dombi se sont lancés dans une aventure difficile. Il s’agit d’un jeu de plateforme rétro où nous pouvons basculer entre trois personnages différents à tout moment. Nous avons trois personnages avec différentes capacités spéciales, dont certains le joueur doit surmonter certains obstacles à chaque niveau: Jumpi peut sauter plus haut et flotter dans les airs. Yuppi peut tuer des ennemis avec son arc. L’arc peut également être utilisé pour faire exploser certains murs et bombes. Dombi peut bloquer les projectiles ennemis avec son bouclier et peut pousser ou tirer certains objets. Mushroom Heroes retrouve l’apparence des meilleurs jeux de plateforme classiques des années 90, en introduisant un nouveau et attrayant mécanisme de jeu. Si vous manquez les jeux de plate-forme de l’ère 16 bits et pensez que les jeux d’aujourd’hui ne sont plus aussi bons, réfléchissez-y à deux fois! ce titre est pour vous. caractéristiques: – 38 niveaux difficiles

– Des dizaines de puzzles uniques à résoudre

– EXTRÊMEMENT addictif

– Le dernier défi mental informel

Ce titre qui combine plates-formes, puzzles et exploration devrait atterrir sur le Nintendo Switch eShop le 30 avril.

Source

