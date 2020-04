My.Games s’associe au développeur polonais The Farm 51

L’éditeur My.Games s’est associé au studio polonais The Farm 51.

Le partenariat concerne le prochain jeu de tir multijoueur du développeur, World War 3. The Farm 51 conservera sa vision créative tout en bénéficiant des ressources et de l’expertise nécessaires pour se développer à l’échelle du jeu.

Pour créer une expérience authentique, les cartes sont basées sur des emplacements réels et le studio travaille avec des experts militaires.

“Nous sommes heureux d’annoncer le partenariat avec My.Games et de bénéficier de leur riche expérience dans la publication de tireurs multijoueurs”, a déclaré Kamil Bilczynski, directeur créatif et co-fondateur de The Farm 51.

“Notre collaboration avec My.Games garantit que nous pouvons adopter une approche véritablement globale de la publication de la Seconde Guerre mondiale, tout en restant fidèle à notre vision originale du jeu alors que nous travaillons à améliorer son gameplay de base, à perfectionner la mécanique et à repousser les limites de la échelle globale du projet. “

Aucune date de sortie n’a été donnée. Cependant, le tireur militaire deviendra bientôt indisponible dans Early Access sur Steam jusqu’à ce que plus de détails soient fournis. Ceux qui l’ont déjà acheté pourront toujours jouer.

“La Seconde Guerre mondiale est un jeu au potentiel énorme, et nous pensons que notre partenariat avec The Farm 51 lui permettra de devenir l’un des meilleurs tireurs militaires en ligne à grande échelle du marché”, a déclaré Alexey, responsable des opérations mondiales de My.Games. Izotov.

My.Games était à l’origine de 35% des revenus de sa société mère, Mail.ru, au premier trimestre 2020.