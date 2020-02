My Hero Academia: Heroes Rising – 13 références et oeufs de Pâques

My Hero Academia: Heroes Rising est le deuxième film du populaire anime de super-héros shonen, et il présente plusieurs références et œufs de Pâques pour le reste de la série. Notre liste complète est décrite dans l’article suivant. Cela dit, s’il nous arrivait d’en manquer un, veuillez nous en informer dans la section des commentaires ci-dessous.

À titre d’avertissement, Heroes Rising a lieu plusieurs arcs avant l’endroit où se trouve actuellement l’anime et fait ainsi référence à des événements et à des développements de personnages qui n’ont pas encore été vus en dehors du manga. Si vous êtes tous rattrapés par le manga, vous n’avez rien à craindre. Mais si vous ne regardez que l’anime, vous voudrez peut-être rester clair, car plusieurs des personnages et événements de Heroes Rising font référence à des rythmes qui n’apparaîtront probablement pas dans l’anime avant la saison 5.

Heroes Rising voit Izuku “Deku” Midoriya (Daiki Yamashita / Justin Briner), Katsuki Bakugo (Nobuhiko Okamoto / Clifford Chapin) et le reste du super-héros en formation de classe 1-A reprendre temporairement une agence de héros sur une île avec un faible taux de criminalité. L’espoir est que cette expérience enseignera à la classe du secondaire comment se comporter en héros sans la supervision d’un adulte. Bien que le travail soit assez facile à gérer au début, la classe 1-A se retrouve coincée lorsque l’île est attaquée par un groupe de puissants super-vilains.

Comme écrit dans la revue My Hero Academia: Heroes Rising de GameSpot, “Bien que les derniers instants de Heroes Rising effacent le développement du personnage entre ses deux pistes et privent l’histoire de conclure sur une note aussi élevée que le reste du film, la vaste La majorité de Heroes Rising est bonne. Le film prend le temps d’affirmer qu’être un héros ne signifie pas toujours battre des méchants, tout en livrant une multitude satisfaisante de combats bien animés. “

Cicatrice d’Endeavor

Maintenant, père et fils s’associent!

Au tout début du film, la League of Villains rencontre une équipe de héros, dont Enji “Endeavour” Todoroki (Tetsu Inada / Patrick Seitz). Les fans aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué que le héros de la flamme a une énorme cicatrice sur le côté gauche de son visage.

Cette cicatrice est issue de la bataille d’Endeavor avec High End, un puissant Nomu, pendant l’arc Pro Hero (chapitres manga 184-193). Cet arc conclura probablement My Hero Academia Saison 4.

L’identité du passé pour tous les utilisateurs

Daigoro enseigne à Midoriya les secrets de One For All.

Comme on le voit dans Heroes Rising, Midoriya voit maintenant la plupart des utilisateurs de One For All comme qui ils étaient plutôt que comme des contours sombres. Le plus notable est un homme chauve aux allures de Hellboy: Daigoro Banjo.

Vu pour la première fois dans l’arc de combat d’entraînement interarmées (chapitres manga 195-216), Daigoro est celui qui explique à Midoriya que comme One For All a été transmis d’une personne à l’autre, il a muté encore et encore et a hérité des caractéristiques de chaque Quirk, il est entré en contact avec.

L’identité de Daigoro est le point le plus éloigné de l’histoire de My Hero Academia que Heroes Rising présente, ce qui implique – à tout le moins – que le film se déroule après les événements de l’arc de la formation interarmées. Cet arc sera probablement la première partie de My Hero Academia Saison 5.

Nine’s Nine Quirks

Le contrat de Nine (Yoshio Inoue / Johnny Yong Bosch) est qu’il peut voler et stocker jusqu’à neuf Quirks différents à la fois. Il a lui-même un Quirk, puis nous voyons un rapport de police dire qu’il a volé les Quirks de quatre héros. Il vole également le Quirk appartenant à Katsuma Shimano (Yuka Terasaki / Maxey Whitehead) et au père de Mahoro Shimano (Tomoyo Kurosawa / Dani Chambers), le plaçant à six ans au cours de la durée du film.

Bien que neuf puissent utiliser neuf bizarreries, nous ne le voyons jamais le faire.

Cela dit, nous ne voyons que neuf utiliser cinq bizarreries tout au long du film. Cela a du sens, étant donné que le Quirk qu’il vole à Katsuma et le père de Mahoro lui sont inutiles – c’est la raison pour laquelle il doit voler le Quirk de Katsuma. Quirk de papa de Katsuma et Mahoro n’affecte pas le sang de type B (dont neuf), contrairement à Katsuma.

Heroes Rising ne nomme pas spécifiquement les cinq Quirks que Nine utilise, mais chacun est suffisamment distinct pour les différencier. Le premier qu’il utilise est probablement le Quirk original de Nine: la capacité de dire quel type de Quirk quelqu’un a en les regardant. Nous voyons également neuf utiliser des bizarreries qui lui permettent de manipuler l’air (à la fois pour créer des boucliers presque indestructibles ou tirer des explosions puissantes), tirer des lasers perçants du bout de ses doigts, contrôler la météo et produire de puissants serpents cristallins à partir de son corps.

La vraie raison pour laquelle neuf ne peuvent pas voler le caprice de Midoriya

En essayant de voler le Quirk de Midoriya, Nine est incapable de le faire. Neuf haussa les épaules, croyant que le Quirk de Midoriya est une composition mutée de plusieurs Quirks et qu’il n’a donc techniquement pas assez de place pour les voler tous – car il en détient déjà six à ce stade.

Ce n’est qu’à moitié vrai. Le Quirk de Midoriya, One For All, est en fait une composition mutée de plusieurs Quirks (jusqu’à huit, bien que seulement quatre aient été identifiés). Cependant, pendant le Vs. Arc de Hero Killer (chapitres 45 à 59 du manga, épisodes d’anime 26 à 33), All Might (Kenta Miyake / Christopher Sabat) explique à Midoriya que One For All ne peut pas être volé par d’autres – il ne peut être donné ou forcé sur quelqu’un.

Gants Air Force

Midoriya a des gants que vous ne reconnaîtrez peut-être pas si vous ne regardez que l’anime. Les gants ont été créés par Mei Hatsume (Azu Sakura / Alexis Tipton) – le même élève aux cheveux roses qui a fabriqué les semelles de fer de Midoriya – pendant l’arc UA School Festival (chapitres manga 169-183, l’arc actuel de l’anime).

Le costume entier de Midoriya sera repensé par Hatsume à ce rythme.

Tout comme les semelles de fer, les gants Air Force sont conçus pour augmenter le style de tir de Midoriya en lui donnant des options à longue portée au combat. Les gants transmettent la force créée lorsque Midoriya effleure ses doigts, lui permettant de tirer un coup de vent concussif sans avoir à utiliser One For All à 100% et lui casser la main.

Style de tournage: St. Louis Smash

Pendant l’arc UA School Festival, Midoriya développe un nouveau super mouvement qu’il utilise ensuite pendant Heroes Rising. Le mouvement est un puissant coup de pied vers le bas – il a une longue liquidation, mais offre l’un des coups les plus durs que le Shoot Style de Midoriya peut produire.

Recipro Turbo

Midoriya n’est pas le seul à montrer un super mouvement dans Heroes Rising qui n’a pas encore été vu dans l’anime. Tout en combattant Chimera (Shunsuke Takeuchi / Greg Dulcie), Tenya “Ingenium” Iida (Kaito Ishikawa / J. Michael Tatum) utilise Recipro Turbo – un super mouvement qu’il utilise pour la première fois pendant l’arc de combat d’entraînement conjoint.

Pendant l’arc, Iida apprend de son frère aîné que sa famille a un secret commercial: lorsque les silencieux sont retirés de leur Engine Quirk, leur corps repoussera de nouveaux. Le processus est extrêmement douloureux mais il en résulte un moteur beaucoup plus efficace qui permet de nouveaux types de super mouvements.

Contrairement aux 10 secondes de vitesse accordées par Recipro Burst, Recipro Turbo accorde 10 minutes de vitesse améliorée. C’est actuellement le super coup le plus puissant d’Iida – bien que l’augmentation de vitesse soit si forte, Iida a toujours du mal à contrôler ses mouvements pendant que Turbo est activé.

Ange déchu noir

Afin de sauver Mashirao “Tailman” Ojiro (Kosuke Miyoshi / Mike McFarland) de Chimera, Fumikage “Tsukuyomi” Tokoyami (Yoshimasa Hosoya / Josh Grelle) utilise le super mouvement qu’il a appris sous la tutelle de Keigo “Hawks” Takami (Yuichi Nakamura / Zeno Robinson) au cours de l’arc de combat d’entraînement conjoint. Appelé Black Fallen Angel, le mouvement permet à Tokoyami de voler – il met son Quirk sensible, Dark Shadow, sous sa cape pour lui donner l’obscurité nécessaire pour déployer ses ailes et transporter Tokoyami dans les airs.

C’est sous Hawks que Tokoyami s’est également habitué au combat rapproché, développant la construction plus musclée de Heroes Rising. Cette formation au combat est également la raison pour laquelle il est au moins capable de se défendre contre Slice (Mio Imada / Lydia Mackay) avec des objets de soutien pendant la bataille finale sans avoir à trop compter sur Dark Shadow.

Zéro absolu

Tout en combattant Chimera, Iida utilise Recipro Turbo afin de distraire le méchant et donner à Shoto Todoroki (Yūki Kaji / David Matranga) la chance d’utiliser son nouveau super mouvement. Contrairement aux mouvements utilisés par Midoriya, Tokoyami et Iida, l’attaque de Todoroki n’est pas nommée – c’est vraiment juste une variation différente de quelque chose qu’il a fait dans le manga.

Pendant l’arc de combat d’entraînement conjoint, Todoroki prend conseil de son père et surchauffe ses flammes à leur limite afin de lutter contre le Tetsutetsu “Real Steel” Tetsutetsu (Kōji Okino / David Wald). Dans Heroes Rising, Todoroki opte pour l’effet inverse et abaisse la température de ses pouvoirs de glace à un point tel qu’il gèle tout autour de lui – y compris Chimera.

Détendez-vous Todoroki, c’est juste un super-vilain.

Explode-A-Pult

Lorsque le Smash de St. Louis de Midoriya ne suffit pas à percer les défenses de Nine lors de la bataille finale, il est renvoyé. Bakugo parvient cependant à attraper Midoriya et le renvoie à Nine avec Explode-A-Pult.

Comme vous pouvez le supposer, c’est encore un autre super mouvement vu pour la première fois dans l’arc de combat d’entraînement interarmées. Parfois aussi raccourci en X-Catapult, Bakugo utilise ce mouvement pour attraper les adversaires puis les lancer avec une force énorme. À cause de One For All, Midoriya est justement l’une des rares personnes à pouvoir résister à la force derrière l’attaque – donc Bakugo l’utilise dans Heroes Rising pour donner à Midoriya un coup de pouce supplémentaire, améliorant la force globale du prochain coup de pied de Midoriya.

L’origine d’un tout nouveau héros

Dans la bataille finale, il y a un moment où il semble que la classe 1-A ne soit pas à la hauteur de Nine et donc Mahoro se sacrifie pour sauver son jeune frère, lui disant de prendre la chance de courir. Katsuma est clairement terrifié – figé sur place et pleurant alors que sa sœur le supplie de courir.

Avant d’avoir la chance d’y penser, Katsuma s’épuise dans une tentative (stupide) de sauver sa sœur. Pendant un bref instant, la musique s’arrête et le paysage s’estompe alors que la caméra se coupe pour se concentrer sur les pieds de Katsuma – l’arrière-plan devient complètement blanc pour souligner uniquement le bref moment où un jeune garçon a décidé de courir vers le danger plutôt que de s’en éloigner. .

Si vous suivez My Hero Academia depuis le tout début, la scène vous est probablement familière. C’est presque, coup pour coup, un reflet direct de la scène de Midoriya essayant de sauver Bakugo du monstre visqueux au tout début de la série. Cette scène montre un Midoriya effrayé et pleurant (aussi stupidement) courant vers le danger, le coup de feu s’attardant sur ses pieds tandis que l’arrière-plan s’estompe. Plus tard, All Might dit à Midoriya que tous les grands héros de l’histoire ont vécu un moment comme celui-ci – un moment dans leur jeunesse où leur corps s’est dirigé vers le sauvetage de quelqu’un avant que leur esprit n’ait une chance de gérer le danger de la situation.

Pourrait + U

Pendant les derniers moments de la bataille finale, la chanson “Might + U” (de Makayla Phillips) joue. Sa mélodie sombre peut vous sembler familière si vous regardez l’anime – il est d’abord joué dans la saison 4, épisode 13 pendant la scène où Midoirya essaie d’atteindre Eri (Seiran Kobayashi / Emily Neves) afin qu’il puisse la sauver de Kai “Overhaul “Chisaki (Kenjiro Tsuda / Kellen Goff).

Faire référence à ce moment était une merveilleuse façon de mettre fin à la bataille finale dans Heroes Rising.

Todoroki laisse Endeavour l’embrasser

Les derniers chapitres de l’arc Pro Hero marquent le début de la rédemption d’Endeavor, c’est pourquoi dans Heroes Rising, l’anti-héros n’est pas autant un connard qu’il l’est actuellement dans l’anime. Dans les derniers instants du film, Heroes Rising montre comment Todoroki et son père se sont rapprochés, avec une scène où Endeavour embrasse son fils et pleure de joie que son enfant soit sain et sauf.

