My Hero Academia: Heroes Rising Review – Flashy Fun Filler

Il y a beaucoup à aimer dans My Hero Academia: Heroes Rising – il parvient à injecter une histoire parallèle passionnante et convaincante dans l’anime – mais sa conclusion jette une grande partie de cette bonne volonté avec une seule ligne de dialogue. Jusqu’à ce moment, cependant, Heroes Rising est un bon film de super-héros qui parvient à vendre de manière satisfaisante le thème de son conflit central.

Se produisant probablement à un moment donné après l’arc de combat d’entraînement conjoint (chapitres manga 195-216, quelques arcs en avant de l’endroit où se trouve l’anime actuellement), Heroes Rising voit Izuku Midoriya (Daiki Yamashita / Justin Briner), Katsuki Bakugo (Nobuhiko Okamoto / Clifford Chapin) et le reste de la classe 1-A de super-héros en formation prennent temporairement le relais d’une agence de héros pour apprendre à répondre aux problèmes sans la supervision d’un adulte. C’est un travail confortable au début, mais la situation tourne au pire lorsque l’île où la classe est stationnée est envahie par un groupe de super-vilains dirigé par le mystérieux Neuf (Yoshio Inoue / Johnny Yong Bosch), un homme qui peut voler et stocker jusqu’à neuf Quirks superpuissants différents à la fois.

Bien que le film se concentre sur Midoriya et Bakugo, Heroes Rising donne à l’ensemble de la classe 1-A une chance de briller. C’est un changement de rythme bienvenu, car l’anime – jusqu’à présent – s’est largement concentré sur une partie de la classe à la fois ou a vu les élèves s’affronter. Heroes Rising fournit le premier vrai regard sur la classe 1-A travaillant en équipe depuis leur randonnée pendant l’arc du camp d’entraînement forestier (chapitres mangas 70-83, épisodes anime 39-45), établissant à quel point le groupe a grandi en tant que héros et aussi soutenant davantage le thème du film selon lequel l’altruisme est plus fort que l’égoïsme.

L’intégralité de Heroes Rising est consacrée à la prise en charge de ce thème et la conclusion du film s’en trouve améliorée. Avant la bataille finale, le film montre encore et encore comment des amis prêts à se sacrifier peuvent accomplir des tâches qu’ils ne pouvaient pas accomplir seuls. Donc, quand un acte désintéressé est la clé pour vaincre Nine – dont le but ne peut être atteint qu’en volant égoïstement le Quirk d’un des habitants de l’île – il est crédible d’acquérir le pouvoir de l’amitié. Le film jette les bases qu’il existe une base réelle à cette croyance au lieu de s’appuyer sur le trope shonen que le simple fait de penser à des êtres chers fournira en quelque sorte une force retrouvée.

Bien que la lutte de Midoriya et Bakugo contre Nine soit la principale attraction de Heroes Rising, l’inclusion de trois autres méchants présente des menaces supplémentaires pour le reste de la classe 1-A. Plusieurs combats se déroulent généralement en même temps, et le film passe entre chacun à un rythme de plus en plus effréné pour correspondre à l’angoisse croissante de la situation qui s’aggrave (sauf pour le combat final, qui s’appuie plutôt sur des coupes rapides pour exprimer son urgence croissante). ). Chimère (Shunsuke Takeuchi / Greg Dulcie), Momie (Kōsuke Toriumi / Brendan Blaber) et Slice (Mio Imada / Lydia Mackay) ne descendent pas facilement, et le rythme rapide de chaque combat renforce l’idée que les membres de La classe 1-A repousse ses limites absolues afin de se mesurer aux coéquipiers de Nine.

Cependant, les quatre méchants ne sont pas si bien développés que l’incarnation de l’égoïsme. Nine, Chimera, Mummy et Slice ont des designs intéressants et des super-pouvoirs cool, mais toute la caractérisation du groupe commence et se termine avec leur objectif commun: voir la naissance d’un nouveau monde où le pouvoir fait le bien et ce sont eux les dirigeants. C’est absurdement simple dans la façon dont il est mal intentionné, une mauvaise motivation par rapport aux objectifs nuancés des méchants les plus notables de My Hero Academia comme Stain, Overhaul et Tomura Shigaraki.

Ce n’est pas non plus le seul cliché de Heroes Rising. Quand il s’agit de conclure une fiction, très peu de choses sont plus aggravantes que de voir un auteur radier les aspects difficiles à expliquer d’une histoire comme s’ils ne s’étaient jamais produits. Heroes Rising tire un tel coup avec environ deux minutes restantes dans son exécution, ce qui prive la plupart de l’impact émotionnel que Heroes Rising aurait pu avoir sur l’histoire globale de My Hero Academia. Ending Heroes Rising avec un rappel au public que le film est une histoire parallèle qui n’est pas censée avoir réellement d’importance pour le canon global de My Hero Academia laisse une étrange impression.

Mais avant ce moment, Heroes Rising présente un sacré tour pour sa bataille finale. L’expérience est gâchée par un méchant avec ce syndrome de forme qui n’est pas encore la même, mais la couleur explosive de l’animation et le doux crescendo de la chanson “Might + U” (de Makayla Phillips) créent une belle moment de finalité pour l’un des combats les plus impressionnants que My Hero Academia ait jamais présenté. Bien que l’équipe d’animation devrait être applaudie pour la façon dont chaque superpuissance est représentée dans le film – des lignes nettes qui mettent en évidence la vitesse presque incontrôlable des coups de pied améliorés de Tenya Iida (Kaito Ishikawa / J.Michael Tatum) aux mouvements en fouet qui véhiculent l’incroyable utilité de la langue de grenouille de Tsuyu Asui (Aoi Yūki / Monica Rial) – le plus grand spectacle est les explosions enflammées de Bakugo et les coups de foudre de Midoriya fonctionnant en tandem les uns avec les autres.

Bien que les derniers instants de Heroes Rising effacent le développement du personnage entre ses deux rôles principaux et privent l’histoire de la conclusion sur une note aussi élevée que le reste du film, la grande majorité de Heroes Rising est bonne. Le film prend le temps de soutenir qu’être un héros ne signifie pas toujours battre des méchants, tout en livrant une multitude satisfaisante de combats bien animés.