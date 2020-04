My Hero One’s Justice 2 ajoutera des combats en équipe locale 2v2

Si vous vous souvenez de notre analyse de My Hero One’s Justice 2, et sinon rien ne se passe, nous vous rafraîchissons, vous vous souviendrez que ce deuxième opus a introduit les combats d’équipe, où un joueur s’est placé aux commandes du personnage principal, tandis que l’autre a manipulé un assistant. Malgré cette condition, dès que ledit assistant a été appelé au combat par le deuxième joueur, il pouvait le contrôler comme s’il était le personnage principal, avec la particularité qu’il devrait quitter le champ de bataille lorsqu’il subit certains dégâts, et que pour finir et Pour gagner le combat, vous devez battre le personnage principal. Nous vous avons également dit que cette modalité de jeu a brisé la dynamique du jeu, avec une caméra qui n’est pas conçue pour ce type de combat et un déséquilibre entre les personnages qui ici était exponentiellement aggravé, mais c’est une autre affaire.

Le fait est que vous ne pouviez pas jouer ce type de combats avec un ami contre la machine en mode local, vous ne pouvez vous battre qu’entre quatre joueurs. Mais cela va finir, car Bandai Namco va mettre à jour gratuitement My Hero One’s Justice 2 pour rendre de telles confrontations possibles. Que pensez-vous de l’initiative Bandai Namco? La nouvelle du titre d’Izuku Midoriya ne s’arrête pas là, un ensemble de costumes d’animateur sortira prochainement sous forme de DLC payant, ainsi qu’un scène d’introduction, comme celui que nous pouvons voir entre Bakugô, Kirishima et Kaminari, ou Deku, Lemillion et Sir Nighteye, entre autres, avec les trois personnages de l’institut Shiketsu. Pour terminer, nous vous laissons avec la bande-annonce de Haws, le premier des personnages qui ajoutera le pass de saison au titre, pour un total de 19,99 €, ou 4,99 € chacun des cinq nouveaux personnages séparément. À plus!

Bande-annonce de Haws, le premier personnage de la passe de saison de My Hero One’s Justice 2

Le Hawks populaire arrive à pleine vitesse avec ses ailes rouge vif! Êtes-vous prêt à couper quoi que ce soit avec vos plumes? Hero # 2 arrive avec le premier DLC de My Hero One’s Justice 2! pic.twitter.com/YuAHlzJSa2 – Bandai Namco Espagne (@BandaiNamcoES) 6 avril 2020

