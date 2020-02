My Hero One’s Justice 2 attrape le héros Gang Orca

Le monde de My Hero Academia Il regorge de magnifiques héros qui risquent leur vie pour sauver des citoyens en détresse, quitte à devoir lutter contre des redoutables méchants. Il n’est pas rare de trouver une bataille entre la justice et le crime au milieu de la rue, et avec un œil vous saurez qui tente d’imposer la paix! L’aspect super-héroïque des justiciers se démarque de la redoutable apparence des méchants, n’est-ce pas? Eh bien oui, alors que le héros n’est pas Gang Orca. Répertorié comme le dixième héros le plus puissant, ses pouvoirs d’épaulard lui donnent un aspect que de nombreux méchants ne peuvent qu’envier. Mais ne jugez pas un jeu vidéo par sa couverture! Et en parlant de jeux vidéo: Gang Orca rejoint l’équipe My Hero One’s Justice 2. Quel gros poisson ils ont pêché!

My Hero One’s Justice 2 inclura un mode arcade

Que serait un jeu de combat sans son mode arcade très classique? Vous savez: une succession de combats contre la machine, des fragments d’histoire pour mieux connaître leurs personnages et tout ce à quoi les titres de ce genre sont habitués. Bien que de nombreuses œuvres choisissent de l’ignorer, les fans de combats les plus féroces ne rendront pas laid l’inclusion de ce mode de jeu. L’objectif de cette mode arcade sera victorieux de six combats consécutifs.

Le magazine Weekly Jump a été chargé de nous faire part de ces informations, car My Hero One’s Justice 2 C’est trop peu pour arriver à l’hybride Nintendo. Il 13 mars 2020 Il sera disponible sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé le précédent épisode de la saga ou si vous êtes un fan de la série, vous ne pouvez pas manquer cette version, et si vous avez des doutes sur le potentiel de ces jeux, consultez notre analyse de La justice de mon héros. PLUS ULTRA!

Voir aussi

Source

Connexes