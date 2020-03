Le premier opus de My Hero One’s Justice comprenait des personnages supplémentaires, trois au total, en tant que contenu téléchargeable, à la fois payant et gratuit, mais sans abonnement de saison. Eh bien, avec son deuxième épisode, il fera comme tous les titres de combat qui arrivent sur le marché, c’est-à-dire qu’il est confirmé que My Hero One’s Justice 2 aura un pass de saison, grâce à la carte de jeu Nintendo Switch eShop d’Amérique du Nord. Il est prévu qu’en Europe, il aura le même prix que de l’autre côté de la flaque d’eau, changeant le symbole du dollar en celui de l’euro, c’est-à-dire qu’il vaut la peine 19,99 €. De la même manière, le contenu que vous ajouterez ensuite concerne 5 nouveaux personnages jouables, même sans préciser, au-delà, il ne s’agit pas de Nomu, qui sera mis en vente en tant que DLC séparé au cas où nous ne l’acquéririons pas en tant que bonus de réservation, à la fois dans les magasins physiques et dans l’eShop, le cas échéant, également. comme un ensemble d’objets et de couleurs pour personnaliser Nejire, Bakugo, Uraraka, Todoroki et Asui.

Détails techniques confirmés grâce au fichier eShop

Le pass saison 2 de My Hero One’s Justice n’est pas la seule chose que nous obtenons de la carte eShop, la taille qu’il pèsera sur la console hybride Nintendo a également été annoncée, 8,5 Go, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce que Bandai Namco n’a pas encore partagée sur leurs réseaux sociaux et qui passe en revue les principales nouveautés que cette suite ajoute, à savoir les nouveaux personnages, la possibilité de faire double combat auquel jusqu’à quatre joueurs peuvent participer, le système de destruction de scénario amélioré ce qui permet désormais à de nouvelles zones d’apparaître après un certain degré de dommages collatéraux et d’améliorations dans la personnalisation des personnages.

Que pensez-vous de ces nouvelles? Avez-vous l’impression qu’il arrive le 13 mars pour lutter pour la justice? Nous ne pouvons toujours pas partager la bande-annonce que nous vous avons racontée, mais nous vous laissons avec une autre où nous sommes présentés aux héros qui ne font pas partie de l’UA qui se joignent à cette suite. Pour combattre la bande-annonce des méchants que nous vous avons informés l’autre jour, vous savez. À plus!

Voir aussi

Source: section eShop Nintendo Switch Amérique du Nord

Connexes