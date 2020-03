My Hero One’s Justice 2: Bande-annonce du quatrième personnage

My Hero One’s Justice 2 C’est l’un de ces titres basés sur des séries de mangas et d’animes, et comportera donc un grand nombre de personnages que les adeptes de l’un de ces produits connaîtront déjà. Ainsi, depuis que Bandai Namco 3 bandes-annonces avaient déjà été publiées dans lesquelles ces personnages jouables et certains de leurs mouvements sont passés en revue, et vient maintenant la quatrième bande-annonce, dans laquelle nous pouvons voir d’autres personnages différents. Voulez-vous voir de quoi ces héros (et méchants) qui sont encore à l’académie seront capables? Méfiez-vous de la vidéo suivante et des lignes suivantes pour ne manquer aucun détail!

Bandai Namco lance la quatrième bande-annonce de My Hero One’s Justice 2

Si vous êtes l’un de ces fans qui attendent la sortie de My Hero One’s Justice 2 (comme notre partenaire Indi, quoi que l’on puisse dire), alors vous êtes très intéressé par la nouvelle bande-annonce que Bandai Namco a lancée dans laquelle nous pouvons Voir certains personnages. Ainsi, dans cette vidéo d’environ 3 minutes, nous pouvons voir plusieurs personnages donner tout pour remporter la victoire dans les combats frénétiques de ce titre qui arriveront sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC les 13 prochains Mars 2020:

Voir aussi

Eijirou Kirishima (Don: durcissement) Katsuki Bakugou (Don: Explosion) Inasa Yoarashi (Don: Whirlwind) Shouto Todoriki (Don: Half Ice, Half Heat) Himiko Toga (Don: Transformation) Ochaco Uraraka (Don: Zero Gravity) Teinture (Don : Procoagulant) Tenya Iida (Don: Moteur) Tsuyu Asui (Don: Grenouille) Momo Yaoyorozu (Don: Création) Denki Kaminari (Don: Électrification) Kyouka Jirou (Don: Connexion auriculaire) Muscle (Don: Augmentation musculaire) Fumikage Tokoyami ( Don: Ombre noire) Dabi (Don: ??) Shouta Aizawa (Don: Supprimer) Endeavour (Don: Flamme infernale) Grantorino (Don: Propulsion) Tout pour un (Don: Tout pour un) Allmight (Don: Tout pour tous)

Source

Connexes