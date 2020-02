My Hero One’s Justice 2 montre ses nouveaux personnages dans une bande-annonce

Le monde a besoin de héros et My Hero One’s Justice 2 Il en a beaucoup! Cette nouvelle bande-annonce présente de première main les dernières informations qui ont été révélées sur le nouveau jeu du manganime populaire par Kōhei Horikoshi. On voit enfin comment certains personnages comme le héros s’impliquent au combat Gang Orca, dont nous connaissions récemment son entrée sur le campus. Les étudiants Seiji Shishikura et Camie Utsushimi Ils montrent clairement dans cette bande-annonce qu’ils ont du bois de héros. Enfin, le méchant et membre des yakuza Kendo Rappa Montrez à quel point vos coups sont brutaux. Cette suite intègre déjà dix-huit nouveaux personnages choisir au moment de la bataille plus que ce que nous avions déjà dans la livraison précédente; Cela double presque l’effectif! Ensuite, nous quittons la remorque, vous pourrez donc y jeter un œil (et vous mettre l’eau à la bouche …).

Un aperçu des modes de My Hero One’s Justice 2

La bande-annonce passe en revue les différents modes que le jeu intègre. Dans le “Mode mission»Nous devons accomplir, comme c’est évident, différentes missions avec notre équipe de héros. Le «Mode Arcade»Nous présentera des conversations originales entre les personnages entre une intéressante série de combats. Vous ne pouvez pas manquer le mode de personnalisation, où nous pouvons créer et personnaliser une carte que nos adversaires verront lorsque nous jouerons en ligne. Enfin, nous voyons le «Mode histoire«, Ce qui nous mettra dans le rôle de héros et de méchants. Il est temps de revivre l’histoire de la série à 100%!

Le manganime My Hero Academia Il jouit d’une grande popularité à la fois dans le pays du soleil levant et à l’extérieur, et nous avons déjà pu profiter davantage d’un jeu situé dans son univers de super-héros et de cadeaux en tout genre. Ce travail atteint à la fois Nintendo Switch et d’autres plateformes le jour 13 mars 2020, bien que les Japonais puissent en profiter la veille. Alors tu sais, va le chercher! PLUS ULTRA!

