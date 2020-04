My Hero One’s Justice 2: voici à quoi ressemblent les faucons en action

Par Sebastian Quiroz

4/8/2020 8:31 am

Il y a longtemps, nous vous avions expliqué comment Hawks, le héros numéro deux de l’univers My Hero Academia, atteindrait My Hero One’s Justice 2 via DLC. Après cette révélation et quelques images divulguées, Bandai Namco a enfin sorti une bande-annonce où l’on peut voir ce personnage en action.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie spécifique. Hawks est considéré comme un héros professionnel situé dans le plus haut classement des héros, avec son Quirk (capacité) qui lui permet de voler, Il est également capable de contrôler par télékinésie chacune des plumes de ses ailes.

Le Hawks populaire arrive à pleine vitesse avec ses ailes rouge vif! Êtes-vous prêt à couper quoi que ce soit avec vos plumes? Hero # 2 arrive avec le premier DLC de My Hero One’s Justice 2! pic.twitter.com/YuAHlzJSa2

– Bandai Namco Espagne (@BandaiNamcoES) 6 avril 2020

My Hero One’s Justice 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PCNous vous rappelons que vous pouvez consulter notre avis ici. De même, c’est ainsi que le créateur de ce manga a célébré l’annonce d’une cinquième saison de l’anime.

Via: Bandai Namco

