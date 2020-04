My Nintendo ajoute une couverture imprimable de Trials of Mana

My Nintendo Il s’agit du programme de fidélité actuel du Big N, grâce auquel nous pouvons obtenir des récompenses (rarement physiques) pour avoir atteint des points en remplissant certains objectifs ou en achetant des titres sur les plateformes Nintendo. Ainsi, son catalogue européen a été mis à jour, et cette fois un nouvelle récompense liée à Trials of Mana, disponible depuis le 24 avril 2020 sur la console hybride (mais aussi sur PS4 et Steam).

My Nintendo ajoute une couverture réversible et imprimable pour la couverture de Trials of Mana Physical Edition sur Nintendo Switch

Donnez une touche différente à la boîte #TrialsofMana avec cette couverture imprimable réversible, décorée d’une illustration alternative! Cette récompense exclusive #MyNintendo est disponible pour 50 points Platine. @ ManaGame Échangez maintenant: https://t.co/4auc7K9baS pic.twitter.com/o8zBfvbw58 – Nintendo Espagne (@NintendoES) 27 avril 2020

Trials of Mana Il est déjà disponible au format numérique et physique sur Nintendo Switch et, en parlant de format physique, maintenant Mon Nintendo ajouté un nouvelle couverture à imprimer et à placer sur la couverture du jeu. Donc, pour le saisir, nous devons aller à ce lien et dépenser 50 points de platine (Qui s’obtiennent facilement avec certaines missions de My Nintendo) et ensuite nous aurons déjà accès au fichier grâce auquel nous pourrons le télécharger et le placer dans notre copie physique. Sans aucun doute, c’est une excellente occasion de changer la couverture de ce classique qui atteint désormais les plates-formes actuelles avec une mécanique totalement renouvelée qui donne l’impression d’être un jeu totalement différent, mais en préservant l’essence de l’original (que nous ne pouvions pas jouer en Occident) légalement jusqu’à récemment, dans le cadre de Collection of Mana).

Et vous, avez-vous déjà fait une copie, physique ou numérique, de Trials of Mana sur l’une des plateformes sur lesquelles il est disponible ou ce n’est pas exactement le type de jeux qui retient votre attention et qui vous fait coller aux écrans pendant quelques (nombreuses) heures?

