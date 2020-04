My Nintendo lance une nouvelle application au Japon avec diverses fonctions

Le Big N est dans le monde des applications de téléphonie mobile depuis un certain temps maintenant, comme en témoigne le grand nombre de titres qui sont disponibles aujourd’hui. Cependant, il existe également deux applications, qui nous permettent de gérer le contrôle parental et d’accéder également à certaines fonctionnalités exclusives des titres dont nous avons une copie, respectivement, mais elles ne sont pas les seules, car Maintenant, au Japon, une nouvelle application a été lancée concernant My Nintendo, qui permet aux utilisateurs d’accéder à diverses fonctionnalités utiles. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

My Nintendo a déjà une application sur les appareils mobiles, actuellement uniquement au Japon

La nouvelle application My Nintendo est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android (6,8 Mo) et iOS (30,3 Mo) Japonais, afin qu’ils puissent désormais accéder plus facilement aux informations sur leurs comptes Big N. Parmi les fonctions de cette application, il y a la possibilité de regarder des vidéos (y compris la plus que célèbre Nintendo Direct que certains utilisateurs viennent mendier via les réseaux sociaux); vérifier les temps de jeu 3DS, Wii U et Switch (tant que leurs comptes Nintendo et identifiants Nintendo Nietwor sont liés); acheter des produits numériques sur Nintendo Switch; recevoir les dernières nouvelles sur nos titres préférés; et même vous identifier lors des événements Nintendo TOKYO qui ont lieu, grâce à un code QR qu’il génère.

De cette façon, les utilisateurs occidentaux ne peuvent que se demander si nous verrons cette application My Nintendo sur notre territoire, car ses fonctionnalités sont les moins intéressantes pour ceux qui ne manquent de rien dans ce grand monde des jeux vidéo.

