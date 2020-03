My Nintendo offre un essai de sept jours pour le service en ligne Switch (Amérique du Nord)

Si vous souhaitez jouer Animal Crossing: New Horizons ou autre chose en ligne et que vous ne voulez pas débourser pour un abonnement, My Nintendo en Amérique du Nord propose actuellement un essai de sept jours sur Nintendo Switch Online qui peut être échangé contre 100 points Platine.

Cette récompense est échangeable jusqu’à la fin de ce mois et le code lui-même est valable jusqu’au 7 avril 2020. Mes membres Nintendo peuvent utiliser cette récompense même s’ils ont déjà utilisé l’essai gratuit de 7 jours NSO du Switch eShop (à condition qu’ils ne ne sont pas déjà membres individuels ou familiaux actifs).

Allez-vous profiter de cette offre? Laissez un commentaire ci-dessous.

.