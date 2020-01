My Nintendo propose désormais des couvertures alternatives imprimables pour les sessions Mirage de Tokyo #FE Encore

S’éclater avec Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur Nintendo Switch? Vous pouvez maintenant embellir votre copie physique du jeu encore plus loin avec de belles illustrations alternatives!

My Nintendo propose désormais quatre couvertures imprimables au format PDF par ici, pour seulement 50 pièces de platine. Deux des couvertures présentent une disposition de vente au détail plus standard, tandis que les deux autres couvertures sont des conceptions enveloppantes complètes mettant en vedette Itsuki, Tsubasa et compagnie!

Découvrez ci-dessous quelques aperçus en basse résolution:

Quelle couverture alternative vous semble la meilleure? En utiliserez-vous un? N’hésitez pas à faire sonner vos commentaires!

