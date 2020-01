Mythic Quest: Raven’s Banquet renouvelé pour la saison 2 sur Apple TV +

Avant ses débuts dans la saison 1, la prochaine série comique Mythic Quest: Raven’s Banquet a été renouvelée pour une deuxième saison sur Apple TV +. Au cours de la tournée de presse hivernale de TCA, Apple a révélé que la série comique sur les développeurs de jeux avait été renouvelée avant ses débuts le 7 février sur le service de streaming.

La série vient de Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, les esprits derrière It’s Always Sunny à FX à Philadelphie. Une bande-annonce de l’émission a récemment été publiée, que vous pouvez consulter ci-dessous.

McElhenney joue dans Mythic Quest: Raven’s Banquet dans le rôle de Ian Grimm, le directeur créatif d’une société de jeux vidéo dont le jeu prisé est un MMORPG. Il est rejoint par la distribution d’ensemble de F. Murray Abraham (The Grand Budapest Hotel), Danny Pudi (Community), Imani Hakim (Cam), Charlotte Nicdao (Thor: Ragnarok), David Hornsby (It’s Always Sunny), Ashly Burch ( La vie est étrange) et Jessie Ennis (amour).

La première saison de février comprendra neuf épisodes d’une demi-heure, qui tomberont tous le même jour. Pour vous tenir au courant des nouvelles de la tournée de presse hivernale de TCA, consultez la couverture de GameSpot ci-dessous.

Plus de la tournée de presse d’hiver TCA: