N’attendez pas trop de nouveautés dans l’interface Xbox Series X

L’un des éléments les plus excitants de l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles est de voir toutes les nouvelles qu’elles offriront. Que ce soit pour sa puissance ou son design, nous aimons en savoir plus sur les consoles avec lesquelles nous passerons de nombreuses heures dans les années à venir. Si l’un des éléments que vous êtes le plus intéressé à connaître sur la Xbox Series X est son interface utilisateur, vous devez savoir que ce ne sera pas étrange du tout car il sera très similaire à quelque chose que vous connaissez.

Tom Warren, éditeur qui écrit pour The Verge, a expliqué sur Twitter que les gens ne devraient pas s’attendre à ce que la Xbox Series X ait une nouvelle interface utilisateur ou une nouvelle conception de menu. En effet, Microsoft souhaite conserver une interface similaire sur Xbox One, Xbox Series et xCloud.

Cela signifie que, très probablement, lorsque la Xbox Series X fera ses débuts, elle aura la même interface que celle actuellement disponible sur Xbox One.

Je sais que beaucoup de gens attendent une nouvelle interface utilisateur et un nouveau tableau de bord pour la Xbox Series X, mais préparez-vous à ce que cela ne se produise pas. Microsoft veut une interface utilisateur similaire sur Xbox One / xCloud / Xbox Series X. Voici le tableau de bord XSX qu’ils ont montré récemment avant les modifications https://t.co/W0vsHidBkl pic.twitter.com/wXmtIaSzcR

– Tom Warren (@tomwarren) 7 avril 2020

Il ne faut pas réparer ce qui n’est pas cassé

Alors que certains manqueront de voir une nouvelle interface, la réalité est que la décision de Microsoft a beaucoup de sens. Après tout, l’interface Xbox One a beaucoup évolué depuis son lancement en 2013, et les gens la connaissent.

Il n’est donc pas surprenant que Microsoft souhaite que le public se sente chez lui en essayant la série Xbox. En outre, il faut se rappeler que la Xbox évolue pour devenir un écosystème sur différents appareils – consoles, PC et mobiles – il est donc naturel que vous préfériez garder quelque chose de familier.

Il convient de mentionner que cela pourrait être inspiré par ce que Microsoft a vécu lors du passage de la Xbox 360 à la Xbox One. Nous le disons puisque d’anciens employés de la société assurent que lors du changement de génération, de nombreux utilisateurs ont supplié de revenir à l’interface de la deuxième console. de Microsoft.

“J’ai travaillé en tant que support Xbox lors du lancement de One”, a déclaré Missy Quarry, une ancienne employée de l’entreprise. “L’un des plus gros problèmes pour les utilisateurs était de s’habituer à une toute nouvelle interface utilisateur et ils ont imploré le menu 360. Je pense honnêtement que c’est une décision effrayante de leur part.”

J’ai travaillé comme support Xbox lors du lancement de One. L’un des plus gros problèmes des utilisateurs était de s’habituer à une toute nouvelle interface utilisateur et ils ont imploré le tableau de bord 360. Je pense que c’est une décision intelligente de leur part, tbh.

– Missy Quarry (@MSEdgeMissy) 7 avril 2020

La Xbox Series X fera ses débuts au cours de la période des fêtes de fin d’année 2020. Vous pouvez en savoir plus sur la console de nouvelle génération de Microsoft en cliquant ici.

Source

.