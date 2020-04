Naughty Dog confirme la fuite de filtración The Last of Us Part II

Depuis le week-end dernier, dans des forums comme ResetEra et 4chan, ils ont commencé à être publiés détails narratifs allégués de The Last of Us Part II, l’un des titres les plus attendus ces dernières années. Aujourd’hui, Sony a annoncé de manière inattendue la nouvelle date de sortie du jeu: 19 juin 2020. Bien qu’ils n’aient pas commenté les spoilers dans la déclaration, il était clair qu’une situation s’était produite. Naughty Dog n’a pas mis longtemps à confirmer la mauvaise nouvelle.

L’étude californienne a confirmé la fuite de The Last of Us Part II. Ouais les spoilers qui circulent sur internet sont réels et ils appartiennent à une version préliminaire qui s’est échappée de leurs bureaux. “Nous savons que les derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. Il est décevant de voir la distribution des images de pré-sortie du développement. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et demandez-vous de ne pas le gâcher pour les autres”, a déclaré Naughty. Dog via son compte Twitter, et a conclu:

“The Last of Us Part II sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous voyez et entendez, l’expérience finale en vaudra la peine.”

Sa déclaration nous fait penser que, malgré la fuite, il y a encore plusieurs surprises à découvrir dans le récit. Scott Lowe, responsable des communications pour Naughty Dog, a déclaré: “Cela a été une ou deux journées difficiles, mais faites-nous confiance lorsque nous disons que rien ne se compare à l’expérience du jeu par vous-même. D’ici là, soyez prudent: faites taire les mots clés, recherchez les mises à jour sur les canaux officiels ou les sites de confiance, et évitez les mauvais traitements des réponses.

Comme l’entreprise, le mieux que nous puissions recommander est mots muets sur Twitter, ainsi que naviguer très attentivement sur des plateformes telles que Reddit ou les forums susmentionnés. Si vous utilisez Chrome ou tout autre navigateur basé sur Chromium, vous pouvez installer Spoiler Protection pour éviter une surprise désagréable, car le matériel divulgué comprend des moments clés de l’histoire. Il reste encore huit semaines pour en profiter, il sera donc difficile d’éviter un spolier si vous décidez de ne rien faire.

