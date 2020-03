Naughty Dog montre un changement de conception de niveau pour The Last of Us: Part II

The Last of Us a présenté une conception de niveau horizontal qui a été adaptée avec la mécanique que Naughty Dog a développée pour ce premier opus. Par simple évolution, on espère que The Last of Us: Part II ira plus loin sans tomber dans les extrêmes du monde ouvert et il semble que l’équipe de développement en ait tenu compte pour le prochain chapitre de l’histoire d’Ellie and the monde post-pandémique présenté par la franchise.

Bien qu’il reste quelques semaines avant le début de The Last of Us: Part II, Naughty Dog se prépare déjà pour l’un des moments les plus attendus de l’année et à travers une publication sur son compte Twitter officiel, il a montré un changement intéressant dans le conception de niveau. La vidéo montre comment Ellie sera en mesure de tirer parti de ses capacités physiques et de sa capacité d’exploration pour connaître l’environnement à la fois horizontalement et verticalement, ce qui, selon l’équipe de développement, conduira à la recherche de nouvelles zones.

Au cas où vous l’auriez manqué: Neil Druckmann a répondu comme ça aux rapports de crunch sur Naughty Dog

Cela sera possible grâce à l’agilité d’Ellie et à la possibilité de grimper ou de sauter par-dessus différentes plates-formes et obstacles, ce qui suggère que les murs invisibles auront une manipulation plus appropriée qui ne rompt pas avec l’expérience de jeu.

Dans The Last of Us Part II, Ellie est plus agile au combat et lors de l’exploration du monde, ce qui nous permet d’introduire de nouvelles verticalités et des zones découvrables dans les environnements lorsque vous montez et sautez par-dessus des obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q

– Naughty Dog (@Naughty_Dog) 17 mars 2020

The Last of Us: Part II fera ses débuts le 29 mai sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la suite attendue.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.