Navets Animal Crossing New Horizons: comment vendre des navets pour jouer en bourse

Animal Crossing: New Horizons est un bon vieux mélange de l’ancien et du nouveau, et l’un des éléments de retour des jeux précédents est le Marché de la tige, où vous vendre des navets pour dégager un bénéfice.

Bien que nous détaillions la Marché du navet dans notre guide sur la façon de gagner beaucoup d’argent rapidement dans Animal Crossing New Horizons, c’est une partie si importante du jeu qu’il vaut la peine d’entrer dans les détails ici sur une page séparée. Jouer sur le marché des tiges – qui est bien sûr la vision ludique d’Animal Crossing sur le bourse – est de loin le moyen le plus rapide de faire beaucoup de cloches – mais cela implique aussi beaucoup de risques.

Sur cette page, nous détaillerons comment acheter et vendre des navets, comment fonctionne l’ensemble du système et à quel type de profit vous pouvez vous attendre. Allons-y…

Les navets dans Animal Crossing New Horizons expliqués

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les navets alimentent la version Animal Crossing du marché boursier, le marché des tiges (navets, tiges… dégager un profit – le comprendre?). Comme le marché boursier, le prix des navets fluctue considérablement au jour le jour – un jour, ils pourraient être en hausse, un jour, ils pourraient être en baisse massivement.

Dans Animal Crossing New Horizons, Daisy Mae finira par visiter votre île une fois par semaine, tous les dimanches. Elle vous donnera la possibilité d’acheter des navets, mais avec une mise en garde: les navets se gâtent en sept jours, vous devrez donc les vendre et réaliser vos bénéfices avant le dimanche suivant. Le samedi suivant à 22h est votre dernière chance de les vendre. Si vous manquez la fenêtre, les navets se gâtent et ne valent rien.

Dans ce jeu, vous devez jouer: vous voudrez vérifier avec Timmy et Tommy tous les jours pour vérifier le prix des navets. Les prix du navet varient généralement de 50 cloches par navet à 200 cloches par navet, mais dans les précédents jeux Animal Crossing, des pointes énormes les ont même vues approcher de 1000 cloches chacune. Si vous avez un petit pic lundi où vous pourriez réaliser un profit, vendez-vous vos navets tout de suite, ou attendez-vous à ce que les pics de prix soient encore plus élevés?

Les navets ne peuvent pas être vendus un dimanche, uniquement achetés auprès de Daisy Mae. Elle ne commence également à apparaître sur votre île qu’une fois que vous avez construit une infrastructure et le bâtiment de la boutique Nook’s Cranny.

Vous n’êtes pas assuré de réaliser un bénéfice avec les navets. Tout comme la bourse, il y a un élément qui est entièrement hors de votre contrôle. Le prix que vous pouvez vendre et le prix que vous pouvez acheter auprès de Daisy Mae varient – vous devez donc décider combien vous voulez risquer. N’oubliez pas non plus que vous ne pouvez pas stocker de navets dans le «stockage» de votre maison, bien que vous puissiez les déposer par terre à l’intérieur. Les commerçants spécialisés du marché des tiges voudront probablement consacrer une pièce entière au stockage de navets.

Comment acheter et quand vendre des navets dans Animal Crossing New Horizons

Bien qu’il n’y ait pas de règle stricte ou rapide pour les navets dans Animal Crossing New Horizons, nous dirions chaque fois que vous pouvez les acheter pour moins de 100 cloches chacune est un investissement solide. Il n’y a aucune garantie si vous êtes extrêmement malchanceux, mais Les prix du navet atteignent généralement au moins 100 cloches à un moment donné de la semaine, ce qui signifie que si vous obtenez des navets pour moins que cela, un bénéfice est probable tant que vous faites attention et vérifiez régulièrement le prix.

Vérifiez quotidiennement le prix des navets avec Timmy et Tommy au Nook’s Cranny. Les prix changent définitivement une fois par jour, lorsque le magasin ouvre, mais dans les jeux précédents, ils ont également quelque peu changé dans la journée, à midi. Une note importante est que les navets doivent être vendus avant l’heure de fermeture le samedi: vous ne pouvez pas mettre les navets dans la boîte de dépôt. Ils ne peuvent être vendus que lorsque le magasin est activement ouvert.

En fin de compte, vous seul pouvez décider du moment opportun pour encaisser vos navets, mais nous avons un conseil clé: ne laissez pas vos navets pourrir. Si vous atteignez le dimanche suivant et que vous ne les avez pas vendus, ils ne valent littéralement rien – ils ne valent pas un sou. Vendre le samedi après-midi à un prix médiocre et faire une perte est mieux que de tout perdre – alors assurez-vous de vendre.