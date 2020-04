NBA 2K20 commence un grand tournoi commenté par Ibai Llanos qui affronte les stars de la NBA

Le premier tour commence aujourd’hui à 21h30 et sera à des fins caritatives.

La NBA et NBPA – l’association des joueurs – ont annoncéun nouveau tournoi caritatifpour lutter contre le coronavirus. Le tournoi des joueurs NBA 2K20 aura lieu à partir de 21h30 aujourd’hui, lorsque le premier tour sera joué, et réunira plus de 16 joueurs actuels de la compétition américaine. Comme si cela ne suffisait pas, Ibai Llanos sera en charge de la narrer.

Kevin Durant des Brooklyn Nets et Trae Young des Atlanta Hawks participeront à une éliminationvia Xbox One. Après avoir terminé plusieurs tours, le vainqueur final du tournoi aura la possibilité de donner le montant de100 000 $de 2K, NBA et NBPA à un organisme de bienfaisance dans leurs efforts continus pour mettre fin au coronavirus.

Ibai Llanos, qui est toujours dans un moment doux, donnera la voix de la narration exclusivement et chaque match sera diffusé via sa chaîne Twitch, comme il l’a déjà fait avec le tournoi réussi de LaLiga Santander qui a levé plus de 140 000 euros et est reparti commevainqueur à Marco Asensioau nom du Real Madrid. Ont également des collaborateurs experts du sport et du jeu vidéo.

Les tours un et deux auront une élimination directe et les demi-finales et les finales seront les meilleures des trois. Nous vous laissons la liste des joueurs participants:

– Kevin Durant, Brooklyn Nets (96)

– Bring Young, Atlanta Hawks (90)

– Hassan Whiteside, Portland Trail Blazers (87)

– Donovan Mitchell, Utah Jazz (87)

– Devin Booker, Phoenix Suns (86)

– Andre Drummond, Cavaliers de Cleveland (85)

– Zach LaVine, Chicago Bulls (85)

– Montrezl Harrell, LA Clippers (85)

– Domantas Sabonis, Indiana Pacers (85)

– Deandre Ayton, Phoenix Suns (85)

– DeMarcus Cousins ​​(81)

– Michael Porter Jr., Denver Nuggets (81)

– Rui Hachimura, Wizards de Washington (79)

– Patrick Beverley, LA Clippers (78)

– Harrison Barnes, Sacramento Kings (78)

– Derrick Jones Jr., Miami Heat (78)

