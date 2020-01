NBA 2K20 est en train de rire jusqu’à la banque

Le fondement de ma couverture de la série NBA 2K au cours des dernières années a été à quel point la série est devenue grossière, à quel point elle est tournée vers les caprices des annonceurs et les microtransactions qu’il est même inconfortable d’être là, plus d’expérience prédatrice que le match de basket.

Je vois un sentiment similaire chez les fans actuels et anciens de la série, mais je serais naïf de penser que c’est près de la majorité de la base de fans de 2K. La réalité est que la plupart des fans s’en moquent tout simplement et accepteront à peu près n’importe quoi tant qu’ils continueront à jouer ce qui est toujours le meilleur jeu de basket-ball – sinon le meilleur sport – de la planète.

Je me suis souvent demandé, cependant, où étaient les limites de chacun. S’il y a un point où quelqu’un qui est d’accord avec ce que fait 2K (et continue de pousser l’enveloppe) maintenant, à un moment donné dans le futur, prendra du recul et dira “non, vous savez quoi, c’est trop”.

Peut-être cela viendra-t-il en facturant 5 $ aux joueurs pour obtenir des contrats plus tôt, ou en soumettant tout le monde à des publicités Tissot non-déblocables de 90 secondes à chaque mi-temps. Peut-être que ce sera lorsque vous ne pourrez changer les tenues de votre joueur que via une application mobile qui vous facturera 1,99 $ à chaque connexion, ou lorsque le seul nom disponible dans MyCareer est «Zip Recruiter».

Pour l’instant, la dernière étape dans cette voie est la plus récente des 2K et la ligne de baskets exclusives de Nike que vous ne pouvez mettre la main dans la vie réelle via NBA 2K20. La dernière chaussure signature de Paul George, la PG4, a un lien officiel Gatorade (pas nouveau en soi, puisque Jordan l’a fait aussi). Un coloris plus rare et alternatif de cette chaussure ne sera mis à la disposition des joueurs 2K20, qui doivent le faire pour même avoir une chance de les ramasser:

Pour gagner, les joueurs devront localiser l’un des quatre panneaux d’affichage PG 4 x Gatorade GE cachés dans le quartier de NBA 2K20 et le numériser avec la caméra de l’application Nike SNKRS Mobile pour débloquer l’accès à l’achat.

C’est donc un accord où 2K et Nike s’associent pour vendre des chaussures qui sont le résultat de la collaboration de Nike et Gatorade. Il s’agit d’une création publicitaire dans le jeu, et je crains de ne pas me réveiller demain pour découvrir que le 2K20 lui-même n’était qu’un rêve, une étape sur le chemin vers quelque chose de pire encore.

