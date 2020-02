“Ne chauffe pas” Pourquoi la réfrigération est-elle la clé de nos ordinateurs et consoles de jeux?

Nous avons parlé du défi de la lutte contre la chaleur résiduelle et pourquoi il est important.

Peu importe si vous êtes un joueur d’ordinateur, un joueur de console et même un smartphone; toutes nos plateformes de jeux préférées partagent, dans une certaine mesure, la façon dont elles fonctionnent; ainsi que les pièces qui démarrent nos systèmes et donnent vie à nos jeux. Ces composants électroniquesils ont beaucoup en communet beaucoup partagent des caractéristiques et des faiblesses; de ce dernier, il y a un universel que nous avons essayé à d’autres occasions; mais à laquelle nous voulons aujourd’hui donner une approche plus générale. Parlons decomment la chaleur peut éliminer nos plateformes préférées; comment nous le combattons et les clés que nous devons garder à l’esprit pour l’avenir.

I. Réchauffer l’environnementTous nos appareils électroniques sont composés d’un grand nombre de transistors connectés entre eux pour former les structures internes des puces. Ces transistors sont une sorte de commutateurs; ils “s’ouvrent” ou “se ferment” pour modifier ces structures – les fameux 0 et 1 du binaire – et ceci est réalisé en chargeant ces transistors d’électrons. Le problème de l’utilisation de l’électricité est connu sous le nom deEffet Joule; un terme qui explique le phénomène, à travers lequel l’énergie cinétique des électrons génère de la chaleur.

Image: WikiSypop. L’effet Joule explique pourquoi nos composants électroniques chauffent.

En parlant de plus près, pour que les composants électroniques de nos appareils fonctionnent, nous utilisons l’électricité; cette électricité génère inévitablementun résidu: la chaleur; dont l’un, si on ne s’en débarrasse pas, le moment venu, empêche l’appareil en question de continuer à fonctionner. Elle est due aux transistors qui permettent le fonctionnement interne de nos appareils; la seule chose que nous pouvons faire contre la chaleur perdue estle combattre, ne pas l’éliminer complètement.

II. Un ennemi silencieuxQuand on parle de chaleur comme de quelque chosenégatif pour nos appareils, nous ne le faisons pas en vain. Il a été, depuis le début de l’électronique moderne, le principal limiteur lors du développement des pièces qui composent nos équipements; pas en vain, tous ces composants sont composés d’éléments physiques qu’une chaleur excessive peut détruire ou rendre inutilisables; À un moment donné, nous sommes obligés d’abaisser la température.

Le principal facteur limitant pour le développement de nouvelles pièces a été la chaleur résiduelle »Dans les pièces modernes, il existe des mécanismes pour détecter à laquelle de ces températures certaines pièces fonctionnent et corriger leur fonctionnement pour réduire la chaleur produite. Les processeurs sontun exemple clair et simple; lorsqu’ils passent X degrés, tous les processeurs baissent leurs fréquences pour diminuer la vitesse à laquelle le processeur opère – et les transistors dont nous avons parlé auparavant – et abaissent ainsi le niveau de température que la pièce génère de manière résiduelle. Dans ce processus pour abaisser la température, les performances sont affectées; mais si ce n’est pas fait, l’étape suivante serait d’arrêter son fonctionnement.

III. Laissant la chaleur derrièreLa lutte contre la chaleur est l’un des principaux objectifs de la conception de tout appareil; La façon dont nous y parvenons tourne généralement autour de l’idée d’augmenter la masse thermique des zones les plus chaudes – grâce à un dissipateur thermique – et de ramener la température de l’appareil aussi près que possible de la température ambiante. Pour ce faire, nous utilisons des dissipateurs thermiques, vers lesquels la chaleur est transférée; généralement, par un ou plusieurs canaux – Heat Pipe en anglais -. Lorsqu’en plus de ces solutions, nous utilisons d’autres moyens, tels que des ventilateurs, des liquides ou d’autres pièces mobiles; on parle de refroidissement actif; Lorsque nous dissipons uniquement de la chaleur avec un certain type de conducteur, nous parlons de dissipation passive.

Image: GamerNexus. Anatomie interne d’un dissipateur thermique.

L’utilisation de l’un ou de l’autre dépend beaucoup de la façon dont une pièce particulière contribue à la dissipation de la chaleur d’une pièce d’équipement; bien qu’il ait aussi quelque chose à dire sur le type d’appareil en question. De cette façon, la mémoire d’un appareil fonctionnera correctement sans aucune dissipation, ou quelque chose de simple; tandis que le processeur principal ou la puce graphique aura besoin de moyens plus agressifs pour combattre la chaleur.Tous ces éléments sont pris en compte; pour cette même raison, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes processeurs dans un ordinateur portable ultra-mince que dans un ordinateur de bureau; de la même manière que la puce d’un smartphone est plus humble que celle de deux appareils; tout comme ses composants. C’est une question de nécessité.

IV. Un défi pour l’avenirCes dernières années, nous avons vuun changement de tendancequant à la morphologie de nos pièces que nous imaginions depuis quelques années; à l’approche de la limite du silicium, il est de plus en plus difficile de réduire la taille des lithographies; Jusqu’à présent, l’un des facteurs qui contribuent le plus à réduire la chaleur perdue de génération en génération. Pour rechercher de meilleures performances, les puces avec des structures non monolithiques, ou avec des changements structurels notables, sont de plus en plus courantes.

Les puces sur les graphiques RTX ont une taille énorme par rapport aux autres itérations Nvidia.

De ces derniers,pour donner quelques exemples, un cas comme les graphiques de nouvelle génération et ses puces dédiées, où Turing est le plus grand GPU que Nvidia a lancé depuis des années et l’a forcé à changer le refroidissement de son édition fondatrice pour refroidir tant de surface. Pendant; Les processeurs tels que Treadripper repoussent bon nombre des limites que nous avons vues dans l’offre d’électronique grand public grâce à son architecture basée sur les puces; mais au détriment de sa grande taille et d’un refroidissement plus intense. D’autres secteurs moins préoccupés par ces facteurs voient également des changements; sur consoles, la Xbox One X a un système de refroidissement beaucoup plus entraîné que sa sœur cadette; tandis que la Xbox Series X semble suivre le même chemin.

Le refroidissement de la Xbox One X est de loin supérieur à celui de la console d’origine. Image: SlashGear.

Les utilisateurs et les entreprises recherchent toujours des performances supérieures chaque année; A chaque avancée, nous devons faire face à des défis majeurs et le dilemme de température est l’un des plus immédiats. Sans aucun doute, avec le travail de conception et d’ingénierie derrière les appareils que nous voyons sur le marché, ce défi peut être surmonté avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui; mais celui-ci a essayé – nous l’espérons avec succès – de faire connaître un peu plus la raison de ce combat; ongleà laquelle les joueurs participent passivement.

