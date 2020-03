Ne construisez pas encore un jeu dans Dreams

Image: .

Les créateurs qui ont tenté leur chance sur Dreams, la nouvelle plate-forme PlayStation qui fournit les outils nécessaires au long travail de construction d’un jeu vidéo, se demandent depuis longtemps quand ils pourront retirer leur travail de Dreams et, par exemple, vendre il. La réponse est: pas de sitôt.

Dreams présente la conception de jeux vidéo comme un jeu lui-même (le curseur est un «lutin» délirant qui «possède» des outils pour «façonner le rêve») et pour l’instant recueille ces jeux pour jouer en exclusivité sur le «Dreamiverse» (sa bibliothèque) . Dans les mois précédant et suivant le lancement officiel de Dreams en février, le collectif trippant wunderkammer de Dreamers, qui englobe les natures mortes et les jeux de toilettes hyperréalistes, a attiré 100 000 utilisateurs et des tas de bonnes publicités pour la plateforme.

Media Molecule, la société derrière Dreams, a publié aujourd’hui une mise à jour communautaire tant attendue pour répondre à la question: «Je suis donc propriétaire de ma création, que puis-je en faire?»

Media Molecule dit aux créateurs, en tant de mots, que vous ne pouvez toujours pas vendre le jeu que vous avez créé, mais vous êtes les bienvenus pour la marchandise de Dreams à vos frais personnels: «Vous pouvez utiliser votre création originale par exemple, dans votre illustration ou portfolio de musique, dans un collage ou un dessin sur votre T-shirt – en d’autres termes, pour votre usage personnel.

Cela ne m’inspire pas exactement pour investir des heures supplémentaires à naviguer dans les niveaux du didacticiel imp de Dreams.

La société a donné suite à une promesse opaque que certains créateurs pouvaient désormais demander l’opportunité d ‘«utiliser Dreams sur PlayStation», bien qu’il ne soit pas clair comment ils pourraient «l’utiliser». Les créateurs devront plaider leur cause en proposant un projet et un calendrier, fournir une bande-annonce des créations Dreams précédentes et se conformer à une longue liste de conditions, notamment autoriser la PlayStation à utiliser leur travail pour ses supports promotionnels.

Mais voici le hic: le processus de candidature est ouvert uniquement aux personnes de plus de 18 ans qui ont acheté la version bêta du jeu Early Access. Ceux qui l’ont fait ont signé un accord de licence panoptique qui accorde à Sony des droits irrévocables de distribuer et de «préparer des œuvres dérivées» de votre matériel sans compensation.

En raison d’un volume élevé prévu d’applications, Media Molecule ne répondra pas aux refus.

C’est une gifle pour les personnes qui ont passé des heures incalculables à Dreamtoiling, étant donné que Media Molecule et sa société mère Sony auraient été bien conscients des préoccupations des créateurs avant de vendre le produit. Un jour avant le lancement public de Dreams le 14 février, Gizmodo a demandé à Media Molecule si les utilisateurs seraient propriétaires de leur travail et pourraient le retirer de la plate-forme sans filigrane. La société n’a pas répondu à cette question, mais a seulement répondu que “les utilisateurs possèdent le droit aux créations originales qu’ils réalisent dans Dreams”.

Le blog PlayStation Lifestyle a sonné l’alarme en mai 2019, affirmant que même si Dreams offre un vaste bac à sable aux artistes, il dévalorise finalement leur travail. Ils ont suggéré que Dreams divise sa bibliothèque de style DeviantArt de la plate-forme de développement de jeux.

“En confondant les deux, cela crée à nouveau cette perception injuste du côté créatif et ne sert qu’à encourager les développeurs de fauteuils”, a averti Playstation Lifestyle. “Il envoie le message que le développement de jeux est un jeu.”

Pour Sony et Media Molecule, c’est vraiment un produit de base – un produit dont le prix est de 39,99 $.

Gizmodo a contacté Media Molecule et Sony et mettra à jour le message si nous entendons de retour.

