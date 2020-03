Ne laissez pas FOMO ruiner le passage des animaux: de nouveaux horizons pour vous

Capture d’écran: Nintendo

J’ai eu ma première occasion d’essayer un jeu en ligne dans Animal Crossing: New Horizons le week-end dernier. Ma sœur et mon ami ont visité mon île afin que je puisse leur donner certaines des choses que j’avais accumulées pendant mes deux semaines supplémentaires avec le jeu. Ils ont attrapé de nouvelles coupes dans la boutique de vêtements Able Sisters, qui n’était pas encore arrivée dans leurs jeux, et se sont émerveillés de la taille de ma maison. Par la suite, ils ne pouvaient cesser de jaillir de mon île par rapport à la leur.

“Attends!” Je leur ai dit, un peu déçu par leurs réactions. «Vos îles seront tout aussi développées que les miennes bientôt. J’ai seulement quelques semaines devant toi! “

Animal Crossing: New Horizons est censé être une expérience assez cool, mais les joueurs peuvent se perdre dans la poursuite de l’argent et des améliorations de l’île. Animal Crossing est ce que vous en faites. Il n’y a pas d’objectifs urgents et rien ne doit être traité immédiatement. Je pense que la série est à son meilleur lorsque vous passez juste du temps à marcher (pas à courir!) Autour de votre île et à parler avec vos voisins sans vraiment rien accomplir.

Il est facile de se comparer à ceux qui vous entourent. Comme une étrange forme de «peur de rater», autrement connue sous le nom de FOMO, ce phénomène peut vous donner l’impression d’être en stase ou peut-être même de reculer. Mais juste parce que des amis se sont mariés, ont trouvé de bons emplois ou ont déménagé dans la grande ville ne signifie pas que vous êtes en quelque sorte en retard sur le calendrier si vous ne l’avez pas. Chacun bouge à son rythme. Parfois, le choix n’est même pas le vôtre en raison de vos antécédents ou de votre situation financière, qui est une toute autre boîte de vers.

Animal Crossing est de la même manière. Nous avons vu des choses incroyables sortir de New Horizons depuis son lancement le 20 mars, mais la façon dont la progression est intégrée à Animal Crossing signifie que les joueurs et leurs îles se développent à des rythmes différents. Les choses deviennent encore plus disparates lorsque vous prenez le temps de voyager – en changeant la date sur votre Switch afin d’accélérer les événements dans le jeu -. Certaines des îles les plus impressionnantes qui font le tour sont tout simplement impossibles à créer dans la seule semaine où New Horizons a été disponible, mais cela n’a pas empêché les joueurs de convoiter publiquement ces visions futuristes.

Je ne blâme personne qui regarde les îles Animal Crossing plus développées et qui a l’impression d’être absent une fois de retour chez lui. Il peut être frustrant de savoir qu’il existe tout un monde de personnages, de vêtements, de meubles et de projets d’artisanat auxquels vous n’avez pas encore accès. Mais contrairement à la vraie vie, heureusement, ces fonctionnalités vous seront certainement accessibles. Cela prend juste du temps. Alors, prenez quelques-uns de vos fruits préférés, donnez-les à vos voisins insulaires et respirez. New Horizons ne va nulle part et, très bientôt, nous jouerons tous exactement le même jeu.

