Ne laissez pas Trump s’en tirer avec sa réponse au coronavirus

Malgré ses affirmations selon lesquelles le nouveau coronavirus était un canular et de fausses nouvelles; malgré son insistance sur le fait que covid-19 était comme la grippe et disparaîtrait; en dépit de son refus d’accepter toute responsabilité pour la suite propagation du coronavirus aux États-Unis; en dépit de sa capacité à réagir du gouvernement fédéral et de son refus de mettre tout le poids du gouvernement derrière les efforts pour assurer la sécurité des personnes; malgré l’échec de se procurer des tests alors même qu’il savait ce qui allait arriver; malgré le nombre croissant de décès; malgré les hôpitaux déjà débordés; malgré les appels désespérés du personnel médical pour les fournitures de base; malgré son virage prévisible vers un racisme manifeste; et malgré sa volonté croissante de sacrifier des centaines de milliers d’Américains pour apaiser la bourse, le seul dieu qu’il reconnaît autre que lui-même, il devient clair que Donald Trump s’en sort probablement.

Échapper à la responsabilité, après tout, a été le plus grand truc de Trump pendant son mandat, qui a maintenant des conséquences à une échelle presque incompréhensible pour l’esprit humain. Chaque problème est un problème de relations publiques pour Trump, un homme qui considère ses actions uniquement à travers la lentille des notes d’approbation et ses chances de réélection. Et à travers ses briefings quotidiens et ses tweets, il a tenté de réécrire l’histoire récente en temps réel à travers sa chaire de tyran, espérant qu’une campagne de relations publiques soutenue dans laquelle il continue de répandre une multitude de mensonges et de désinformation fera oublier aux gens son énorme l’incompétence et le voir, aussi improbable qu’il y paraît, comme un homme capable de s’élever jusqu’au moment.

empêché de tenir des rassemblements électoraux, Trump utilise la pandémie comme une sorte de campagne fantôme, doublant la viande rouge que sa base aime dans ses briefings quotidiens; il est probablement ravi qu’ils soient diffusés à un public de millions de personnes.

Trump ne connaît qu’une seule façon de répondre à une menace: détourner le blâme. Et il suit son livre de jeu classique, accusant la propagation du coronavirus de tout le monde, du gouvernement chinois à Barack Obama, en passant par les immigrants sans papiers. Maintenant empêché de tenir ses rassemblements électoraux, il utilise la pandémie de coronavirus comme une sorte de campagne fantôme, doublant la viande rouge que sa base aime dans ses briefings quotidiens du groupe de travail sur les coronavirus; il est probablement ravi qu’ils soient diffusés à un public de millions de personnes. Le message n’a pas tellement dévié: les médias sont corrompus et poussent les «fausses nouvelles», les étrangers sont mauvais et les frontières doivent être fermées, et il prend des mesures décisives.

Et il semble qu’un nombre croissant d’Américains (sans surprise, principalement le long de lignes partisanes) tombent pour lui. La campagne de relations publiques fonctionne, largement soutenue par une machine de propagande de droite dont la seule raison d’exister est de glorifier leur dictateur en chef, deux parasites qui se nourrissent l’un de l’autre dans une boucle sans fin. Mais ce n’est pas seulement la machine à filer de droite qui travaille pour lui – tous les principaux réseaux d’information et de câblodistribution ont diffusé ses briefings quotidiens en direct, lui donnant la plate-forme qu’il veut et une qui lui permet de cosplayer la gouvernance. Vendredi dernier, un sondage ABC News / Ipsos a montré que plus de la moitié de tous les Américains – 55% – approuvaient la façon dont Donald Trump réagit à la propagation du coronavirus, contre seulement 43% qui étaient d’accord avec sa réponse une semaine seulement auparavant. . Un sondage de Monmouth publié lundi a montré une hausse similaire, avec 50% des personnes interrogées répondant que Trump a fait un «bon travail» en répondant à l’épidémie et 45% en désaccord; Selon un sondage Gallup publié mardi, 60% des Américains approuvent la façon dont Trump a géré la crise.

Ces changements d’opinion ont coïncidé avec le fait que Trump a finalement, dans ses déclarations publiques, basculé de la description du coronavirus comme un «canular» et de «fausses nouvelles» à une crise qu’il était – enfin, trop tardivement et probablement contre sa volonté – prenant au sérieux . Même Dana Bash, de ., est tombée en proie, faisant l’éloge de Trump après son exposé de mardi dernier: «Il est le genre de leader dont les gens ont besoin, au moins en termes de ton, aujourd’hui et hier, en termes de besoins et de désirs que les gens souhaitent et aspirent à une époque de crise et incertitude.

Bash a été largement critiquée pour son admiration, ce qui n’a de sens que si l’on part, comme nous, de probablement la barre la plus basse du monde. Mais à en juger par les sondages, il est clair qu’elle n’est pas la seule à penser que Trump affiche une sorte de leadership, comme si le simple fait de sonner présidentiel (qui peut être débattu, pour le dire doucement) est l’essence même de la présidence, le nombre de froid les morgues soient damnés.

Peut-être que cela changera à mesure que l’épidémie de Covid-19 se déroulera et que les corps commenceront à s’accumuler; Des experts en santé publique et des épidémiologistes avertissent les hospitalisations et les décès vont s’accélérer pendant des semaines même dans le meilleur des cas. Nous sommes, en ce moment, dans cet étrange moment où nous voyons ce qui arrive et pourtant, trop nombreux, ivres de la rotation, ne croient tout simplement pas que la vague va les écraser. Peut-être que cela changera alors que Trump continuera à embrasser ouvertement le culte de la mort républicain et sa logique eugénique d’efficacité brutale, qui idolâtre surtout l’économie et voit les personnes âgées, les handicapés, les sans-abri, les malades comme jetables, leur vie, comme Larry Kudlow pour le dire récemment, simplement un «compromis difficile».

Mardi, le président s’est retiré dans l’espace sûr de Fox News, où il a tenu une mairie avec son groupe de travail sur les coronavirus, sans Anthony Fauci qui était notamment absent. Trump a déclaré à plusieurs reprises la nécessité pour les gens de retourner au travail et bientôt et qu’il souhaite que le pays soit “ouvert” d’ici Pâques – déclarations qui sont en contradiction avec ce que les responsables de la santé publique nous ont dit est nécessaire pour ralentir la propagation, mais que avoir un sens parfait et horrible si l’on est prêt, voire désireux, à sacrifier des vies indicibles sur l’autel d’une reprise économique incertaine qui ne se manifesterait probablement même pas.

Mais même si ses actions ou son inaction obligent des gens à mourir, même s’il se comporte exactement combien d’entre nous craignaient et avertissaient qu’une présidence de Trump gérerait une crise, cela n’a peut-être pas d’importance. J’espère désespérément que je me trompe.

.