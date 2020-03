Ne négligez pas les navets dans Animal Crossing: New Horizons

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Si vous me demandez, Animal Crossing est beaucoup plus amusant lorsque vous ne passez pas tout votre temps à chercher de l’argent. Mais si vous êtes prêt à faire de la banque, New Horizons vous offre un tas de bonnes façons de vous adonner à votre Scrooge intérieur. Une telle option à laquelle de nombreux nouveaux joueurs auront accès ce week-end est le marché Stalk, où vous pouvez acheter et vendre des navets et, si vous jouez bien vos rutabagas, récolter quelques grosses cloches.

Les aficionados d’Animal Crossing auront probablement une certaine expérience des navets, et peu de choses semblent avoir changé dans New Horizons. Chaque dimanche, votre île sera visitée par Daisy Mae, une jolie jeune porcelet qui a récemment hérité de l’entreprise familiale de sa grand-mère Sow Joan, la marchande de navets au sel de la terre des jeux précédents. Elle vend à un prix aléatoire par légume qui varie d’environ 90 cloches à un peu plus de 100. Les navets sont vendus par lots de 10, et vous n’êtes limité que par le nombre que vous pouvez transporter. Et bien que New Horizons ne vous permette pas de stocker des navets, il est suffisamment sûr pour les déposer dans votre maison jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Après avoir fait le plein, assurez-vous de vous enregistrer avec Timmy et Tommy chez Nook’s Cranny dans le cadre de votre liste de contrôle quotidienne. Le prix auquel les jumeaux tanuki achètent votre or végétal bulbeux varie d’incroyablement bas à incroyablement élevé, tombant principalement entre les extrêmes.

Oubliez les stocks, les navets sont là où ils se trouvent dans Animal Crossing.Image: Moi (Daisy Mae art c / o Nintendo)

Mon plus gros score dans New Horizons est survenu lorsque Timmy et Tommy achetaient des navets pour plus de 300 cloches chacun, tandis que les acheteurs des jeux précédents étaient connus pour atteindre 700 par navet. Les prix suivaient auparavant quelques schémas spécifiques, mais on ne sait toujours pas exactement comment ces phénomènes fonctionnent dans New Horizons. En tant que tel, il est important que vous leur posiez des questions sur leurs prix de navets deux fois par jour, avant midi. heure locale, puis à nouveau après que les prix changent à midi – pour suivre leurs fluctuations tout au long de la semaine.

C’est ici que vous devrez jouer. Les prix sont connus pour évoluer progressivement, sauf en cas de fortes hausses. Donc, si vous trouvez que Timmy et Tommy offrent plus d’argent que ce que vous avez payé pour votre trésor de navets, il pourrait être judicieux de le faire, au moins jusqu’à la fin de la journée ou le lendemain matin, pour voir si leur prix demandé continue se lever. Mais si vous voyez une tendance à la baisse qui se prolonge dans la semaine, vous pourriez être témoin de l’équivalent du marché des légumes de tout ce qui se passe à Wall Street ces derniers temps. C’est vraiment à vous de voir à quel point vous vous sentez à l’aise assis sur des navets pendant un ou deux jours de plus dans le but d’augmenter votre retour.

N’attendez pas trop longtemps cependant. Les navets pourrissent le dimanche suivant, les rendant inutiles – enfin, à moins que vous ne vouliez attirer les mouches. Vous devrez peut-être simplement réduire vos pertes samedi soir et essayer de faire un autre investissement le lendemain matin. Cela dit, tout ce qu’il faut, c’est une bonne semaine pour voir vos cloches exploser pratiquement, prêt à dépenser sur les mises à niveau à domicile et les améliorations de l’île à gogo. Et si vous êtes diligent, même les mauvaises semaines ne se traduiront pas par une perte massive. La prochaine fois que Daisy Mae se roulera, présentez-vous et lancez les dés; il ajoute une nouvelle couche de stratégie à Animal Crossing qui pourrait vous rapporter plus de cloches qu’une cathédrale médiévale.

