Ne vous attendez pas à une série Kirk après Picard

Alors que Picard approche de la fin de sa première saison – et regarde déjà vers une seconde – William Shatner a rejeté l’idée de faire un renouveau similaire pour le capitaine Kirk, tel que repris par le Hollywood Reporter.

Lorsqu’un fan sur Twitter a demandé si Star Trek était susceptible d’obtenir une nouvelle série pour Kirk, Shatner a répondu sans équivoque, affirmant que l’histoire de Kirk “était assez bien jouée à ce stade”.

D’autres questions des fans ont été rencontrées par l’apathie de l’acteur de Star Trek, impliquant qu’il a bel et bien fini avec la franchise. Même un caméo est hors de question pour Shatner, avec l’un de ses tweets disant “Je ne fais pas de caméos. C’est une partie jetable de vendre des DVD.”

La dernière fois que Shatner a joué à Kirk, c’était en 1994 pour Star Trek Generations, qui montrait la mort de Kirk. Il a fait revivre le personnage en 2013 pour une brève apparition lors de l’ouverture des 85th Academy Awards.

Shatner maintient toujours ses liens avec le personnage et est actuellement en tournée dans une série qui présente une projection de Star Trek II: The Wrath Of Khan avant la conférence de l’acteur et la session de questions-réponses.

Bien que Shatner n’ait pas joué au capitaine Kirk depuis plus de 25 ans maintenant, une version plus jeune du personnage a survécu plus récemment, comme l’a joué Chris Pine dans les trois films de redémarrage de Star Trek.

