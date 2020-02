Ne vous attendez pas à voir Kazuma Kiryu dans Tekken 7

Tekken 7 a eu une bonne quantité de croisements depuis son lancement en 2017. Des personnages comme Geese Howard, Noctis et même Negan de Les morts-vivants sont entrés dans le tournoi King of Iron Fist, il semble donc que tout soit possible. Sans aucun doute, l’un des personnages les plus demandés sur les réseaux sociaux est Kazuma Kiryu, de la saga Yakuza, mais il semble que le combattant ne restera qu’une seule demande de plus.

Katsushiro Harada, producteur en chef de Tekken, a mis fin à la discussion et l’a annoncée dans un tweet:

J’ai approché les membres du conseil d’administration de mon entreprise pendant que vous répétez trop longtemps «Kiryu pour TEKKEN».

Un commentaire d’un membre du conseil a été

“Je pense qu’il est plus naturel pour Harada d’apparaître dans les jeux Yakuza.”

… C’est tout https://t.co/DIRZ3NMa5a

– Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 6 février 2020

En d’autres termes, les dirigeants de Bandai Namco ils semblent ne pas voir l’attrait de ce personnage de sorte que le Dragon de Dojima restera exclusif à Yakuza pour le moment.

Source: Katsuhiro Harada

