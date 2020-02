Need For Speed ​​Series revient au critère alors qu’EA réutilise Ghost Games Studio

Après une série de quatre matchs avec le développeur suédois Ghost Games à partir de Rivals en 2013, la série Need for Speed ​​est de retour entre les mains du développeur Burnout Criterion Games.

Selon un rapport de la Games Industry, Ghost Games, la filiale anciennement connue sous le nom d’EA Gothenburg, reprend son nom d’origine et est reconvertie en un centre d’ingénierie soutenant d’autres studios EA. Une source proche de la situation a déclaré à Kotaku que les développeurs de la branche de Ghost Games Romania étaient absorbés par d’autres studios partageant leur bâtiment, tandis que l’équipe de Ghost Games au Royaume-Uni rejoindrait Criterion, basée au Royaume-Uni, pour poursuivre les travaux sur Need for Speed.

Alors que de nombreux employés de Ghost Game sont absorbés par d’autres équipes, EA a déclaré à Games Industry qu’elle était toujours à la recherche de postes pour 30 postes non liés à l’ingénierie sur le site de Göteborg. Selon EA, le passage de Ghost Games, basé en Suède, à Criterion, basé au Royaume-Uni, était dû au recrutement difficile de talents à Göteborg par rapport à Guildford, un important centre de développement.

Les travaux antérieurs de Criterion sur la série Need for Speed ​​incluent Hot Pursuit de 2010 et Most Wanted de 2012, deux des meilleurs jeux de la série. Le travail le plus récent de Ghost Games était Need for Speed: Heat, un jeu que j’oublie toujours, sorti en novembre. Cela semble être une très bonne décision pour la série.

