Nemesis dans la nouvelle bande-annonce de «Resident Evil 3 Remake»

Capcom a partagé un nouvelle bande-annonce choquante de Resident Evil 3 Remake, jeu annoncé juste en décembre lors de l’état de jeu de Sony. Cependant, les progrès d’aujourd’hui visent à nous montrer le méchant emblématique de cette tranche, Nemesis. L’énorme humanoïde, qui a frappé les joueurs pour la première fois en 1999, a subi quelques modifications dans sa conception pour le rendre encore plus redoutable. Vous pouvez voir son look renouvelé ci-dessous:

“Le jeu marque les débuts de Nemesis, une imposante arme biologique humanoïde conçu pour la brutalité et l’intelligence. Armé d’un arsenal de haute puissance et enveloppé dans un costume noir pour cacher ses traits mutilés, Némésis pulvérisera ou détruira tout obstacle sur le chemin de son objectif “, note la description du jeu.

Les personnages principaux, dont Nemesis, supposent un nouveau design

Resident Evil 3 Remake nous ramènera à Raccoon City, un endroit qui souffre de l’épidémie du virus T, la fameuse arme biologique développée par Umbrella Corporation. Les personnages principaux du titre original, Jill Valentine et Carlos OliveiraIls seront également de retour pour faire face à l’ennemi mentionné. À l’avance, nous avons également pu observer Brad Vickers et Mikhail Victor.

Evidemment le saut graphique du jeu original est significatif. Capcom utilise son moteur graphique RE Engine pour rendre le remake possible. Auparavant, nous avons déjà vu son potentiel dans Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 et Resident Evil 7: Biohazard. C’est, sans aucun doute, l’un des meilleurs outils techniques créés au cours de la génération actuelle.

Le remake de Resident Evil 3 sera disponible le 3 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il ne présentera pas seulement la campagne solo, il comprendra également Project Resistance, une expérience multijoueur coopérative pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. La proposition nous permettra de survivre à des vagues de zombies qui atteindront la périphérie de Raccoon City.

👇 Plus en hypertexte