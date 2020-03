Le remake de Resident Evil 3, après son annonce en novembre dernier, il est devenu l’un des titres les plus attendus de 2020. Ici en Hypertexte on pouvait déjà y jouer, ne manquez pas nos impressions. Au-delà du saut graphique évident, cet épisode introduira également un changement important qui aura un impact sur votre expérience de jeu, comme vous ne serez jamais à l’abri de l’ennemi principal.

Le magazine officiel Xbox a révélé, à travers un article sur Reddit, que Némésis peut entrer dans les chambres sûres – Si nous pouvons continuer à les appeler de cette façon – quand il vous poursuit. Dans la version originale de Resident Evil 3, les joueurs pouvaient accéder à ces salles pour sauvegarder leurs parties, mais aussi pour se protéger de la redoutable créature et avoir un moment tranquille pour repenser les stratégies.

Dans les vidéos avec un gameplay partagé ces dernières semaines, nous avons pu voir que Nemesis a gagné en agilité – il fonctionne à une vitesse plus rapide – donc les moments d’angoisse et de frustration sont totalement assurés; Vous devrez réussir à survivre. Capcom souligne que leur expérience avec M. X dans Resident Evil 2 Remake, qui était également effrayante, les a amenés à prendre la décision de modifier le comportement de Nemesis pour créer une atmosphère de tension constante.

Capcom a amélioré l’intelligence artificielle pour rendre les ennemis plus difficiles

La société japonaise ajoute également que son les progrès de l’intelligence artificielle ils ont permis à Nemesis d’être un ennemi plus difficile pour les joueurs, car il peut s’adapter à vos mouvements et à l’environnement. Évidemment, non seulement le méchant bénéficiera de cette technologie, mais aussi les zombies que vous trouverez tout au long de votre aventure. En fait, ces créatures auront un comportement différent selon qu’elles sont seules ou en groupe.

Une autre nouveauté est que Carlos aura des segments jouablesCependant, ils ont clairement indiqué qu’ils n’auraient pas leur propre campagne. Enfin, Capcom promet que les dimensions de Raccoon City seront beaucoup plus grandes Que le titre original. Une grande partie de la ville a été repensée à partir de zéro, bien que je ne sois pas censé rencontrer un monde ouvert Resident Evil 3. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour en profiter, il sera disponible à partir du 3 avril prochain.

👇 Plus en hypertexte